Pod nazivom „Beside Bowie: The Mick Ronson Story“ u kino dvorane stigao je dokumentarni film koji u središtu pažnje ima doprinos Micka Ronsona staralaštvu Davida Bowieja u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća.

Mick Ronson, jedan od ponajboljih svjetskih rock gitarista sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, je kao vođa i gitarist grupe Spiders from Mars s Bowiejem napravio pet albuma („Hunky Dory“, „The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars“, „Aladdin Sane“…), a značajan je i po radu na albumima mnogih drugih autora, primjerice na albumu „Transformer“ Lou Reeda ili pak kao gitarist čuvene Dylanove višegodišnje koncertne turneje „Rolling Thunder Revue“ kojom se Dylan vratio rock koncertima.

Režiser filma je Jon Brewer, a u video formatu film će na tržište 27. listopada.

