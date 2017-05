U utorak, 2. svibnja, u zagrebačkom Vintage Industrial Baru bit će održano veliko finale natječaja Zasviraj sa Žujom čiji će pobjednik zasvirati na dvanaestom izdanju INmusic festivala.

Prva tri finalista odabrala je publika glasovanjem putem posebne aplikacije na Facebook stranici Ožujskog piva dok je četvrtog i petog finalista odabrao stručni žiri INmusic festivala i Ožujskog piva. U prvom kruga najviše glasova osvojili su rockeri Kontraefekt, pobjednici drugog kruga energični su alternativni rockeri iz Čakovca – Media Stres, a pobjedu u trećem krugu odnio je sjajni mladi kantautor Matt Shaft. Stručni žiri među mnoštvom kvalitetnih prijavljenih izvođača kao četvrtog i petog finalista izdvojio je Lover Is Dim i La Volpe koji će se pridružiti već poznatim finalistima na finalu 2. svibnja.

Mini turneja s Gatuzom

Pet sjajnih finalista, u utorak 2. svibnja u Vintage Industrial Baru, imaju zadatak zadiviti okupljene predstavnike medija i okupljenu publiku koji će glasovanjem odabrati tri finalista koji će ove godine nastupiti na INmusic festivalu. Pobjednika ovogodišnjeg izdanja odabiru akreditirani predstavnici medija. Drugoplasirani finalist od strane akreditiranih predstavnika medija i finalist s najvećim brojem glasova publike nastupiti će na drugoj festivalskoj pozornici. Finalist s najvećim brojem glasova akreditiranih predstavnika medija osvojit će i turneju po hrvatskim gradovima s odličnim Gatuzom: 12. svibnja u Metalcu u Čakovcu, 19. svibnja u Beertiji u Rijeci i 2. lipnja u Ovčici u Splitu.

Svirka s facama

Pobjednik natječaja naći će se rame uz rame na popisu velikih svjetskih izvođača koji će uveličati dvanaesti INmusic festival, među kojima su Kings of Leon, Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Michael Kiwanuka, Flogging Molly, Darko Rundek, Slaves, Repetitor, Booka Shade, The Strange, Legendary Shack Shakers, Kel Assouf, Public Service Broadcasting, Throes + The Shine, Haus, St. Tropez, Gatuzo i drugi.

INmusic festival bit će održan od 19. do 21. lipnja 2017. godine na Jarunu u Zagrebu.

