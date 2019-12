U subotu u Pogonu kulture na Sušaku nastupa riječka grupa Fit. Trojica prijatelja iz opatijske Ugostiteljske škole – pjevač Davor Lukas, gitarist Zorko Opačić i basist Miro Tešević, 1982. godine osnovali su grupu Fit i do kraja desetljeća objavili dva albuma od kojih je album »Uz Rijeku« producirao Milan Mladenović, vođa kultnog benda Ekatarina Velika, na kojem je i svirao gitare zajedno sa Zvonkom Đukićem – Đuletom, osnivačem danas vrlo popularne beogradske grupe Van Gogh.

Kada su im svi predviđali zvjezdani uspjeh s trećim albumom, dogodile su se ‘90-e i riječki bend je prestao s radom. Vratio se albumom »2011«, ali tek sada je bend ponovo u punoj snazi. Krajem prošle godine objavljuje singl »Ljubav je magija«, a u studiju se priprema i novi album. Prilika je to za nekoliko pitanja za Davora Lukasa Bajota.

U subotu nastupate u Pogonu kulture. Rijeka uvijek jedva čeka vaše koncerte?

– U subotu smo opet u Pogonu kulture, mjestu u kojem se osjećamo najbolje, kao u vlastitom dnevnom boravku. Tu će biti naša vjerna publika, prijatelji, kao i uvijek, bit će to prava obiteljska atmosfera. Ovoga puta pripremamo jedno iznenađenje, naime osim novih pjesama i stvari sa sva tri albuma, odsvirat ćemo i par obrada raznih autora koje su nas pratili kroz život i imaju posebno značenje za nas. Siguran sam da će to biti prava poslastica i za našu publiku.

Iza vas i pred vama je i mini turneja?

– S obzirom na to da živimo na nekoliko adresa – Rijeka, Amsterdam i Bilbao – najlogičnije je da sviramo par koncerata svaki put kad se nađemo. Ljetos smo nastupili na najvećem Open air Rock festivalu u regiji, Beer festu i na Art festivalu u Podgorici. Sada, u prosincu, mini tour obuhvaća Rijeku, Pulu, Sombor i Zemun. Malo je napornije nego svirati u kontinuitetu, ali nas svejedno jako veseli.

Niste samo koncertno aktivni, opet ste u studiju? Već ste snimili nekoliko novih pjesama?

– Snimamo i nove materijale. Prije godinu dana izbacili smo singl »Ljubav je magija« koja govori o našoj Rijeci, također imamo u pripremi i novi singl »Otploviti«. Još jedna lijepa vijest za sve koji prate naš rad je to da pripremamo svojevrsni Best of album, na kojem će se naći svi najveći hitovi grupe Fit, ali u novom ruhu. Naime sve pjesme snimamo iznova, koristeći sve blagodati moderne tehnologije, a na albumu će se naći i nove stvari i rariteti.

Novi Fit je na tragu svima dragog starog Fita, ili nova vremena nose novu glazbu?

– Veselimo se novim koncertima i novim pjesmama i uvijek ćemo biti vjerni svojem prepoznatljivom gitarističkom zvuku. Također mislim da kad čujete neku našu novu pjesmu na radiju, da ćete i po vokalu odmah znati o kome se radi.

Za svježu energiju zaslužna je i »nova krv«? Postava se nešto izmijenila, imate novog basista?

– Novi basist Mirko koji živi na relaciji Bilbao-Amsterdam-Beograd je naš dugogodišnji prijatelj, akademski obrazovani glazbenik, ali prije svega dobra duša, unio je sigurnost i mir u radu benda. Ritam sekcija s njim i Alenom Tibljašem je jedna od najboljih koje možete zamisliti.

Ulaznice je moguće nabaviti u pretprodaji po cijeni od 70 kuna u Dallas music shopu, u The Beertiji na Trsatu i online na web-stranici entrio.hr. Ulaz na dan koncerta iznosit će 90 kuna. Vrata Pogona kulture se otvaraju u 21 sat, a koncert počinje točno u 22 sata.

