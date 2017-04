Velikani folk rocka, američka grupa Fleet Foxes nastupit će u zagrebačkoj Tvornici kulture 9. studenoga, objavio je u utorak organizator Žedno uho.



Šest je godina prošlo od posljednjeg studijskog izdanja tog benda iz Seattlea, ali i gotovo šest godina od njihovog prvog, i jedinog, hrvatskog koncerta održanog također u Tvornici kulture u studenom 2011. godine.

Dok je izlazak nasljednika megauspješnog »Helplessness Blues« albuma već neko vrijeme poznat, upravo je objavljena i velika europska turneja u sklopu koje će Zagreb opet biti jedini grad na istoku Europe u kojem će Fleet Foxes uživo predstaviti svoj novi album »Crack-Up«.



Bend u svojoj diskografiji ima dva albuma – istoimeni »Fleet Foxes«, te već spomenuti »Helplessness Blues«, koji ne samo da su objavljeni u milijunskim nakladama, već su proglašavani albumima godine u nizu najcjenjenijih svjetskih glazbenih magazina kao što su The Times, Pitchfork, Mojo ili Billboard.

Novi album izaći će pod okriljem velike izdavčke kuće Warner, koji ih je preote kultnom Sub Popu, i potpisao za svoju ništa manje legendarnu podetiketu Nonesuch za koju izdaju, između ostalih, Björk, Wilco, Billy Bragg i Conor Oberst.



»Helplessness Blues« je 2012. osvojio Grammy nominaciju za najbolji folk album, ali su Fleet Foxes u isto vrijeme ostali bez dotadašnjeg bubnjara Josha Tillmana, koji je odlučio reaktivirati svoju samostalnu karijeru stvorivši pri tom nov i iznimno uspješan alter ego Father John Misty.

Premda je rad na novom albumu krenuo već u proljeće 2013., to se naprasno prekida budući da pjevač i gitarist Robin Pecknold seli u New York kako bi završio studij na Columbia Universityju. Tek 3 godine kasnije počinju dolaziti vijesti o ponovnom okupljanju grupe kojoj se umjesto Tillmana na bubnjevima pridružio Neal Morgan, i tako upotpunio sastav kojeg uz Pecknolda i dalje čine Skyler Skjelset na gitari, Casey Wescott za klavijaturama te Christian Wargo na bas gitari.

U željnom iščekivanju albuma »Crack-Up«, čiji je izlazak najavljen 16. lipnja, prije nepunih mjesec dana Fleet Foxes su s brojnim obožavateljima podijelili prvi singl »Third of May / Odaigahara«, pjesmu koja im je odmah priskrbila Best New Track titulu od strane Pitchforka, te dodatno učvrstila uvjerenje da nas očekuje još jedno spektakularno izdanje ove petorke, priopćio je organizator.

Komentari

komentara