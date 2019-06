Rasprodana pulska Arena oduševljeno je dočekala Foo Fighterse na turneji na kojoj promoviraju deveti studijski album »Concrete and gold«. Od samog početka koncerta i bend i publika bili su odlično raspoloženi, a atmosfera u Areni – odlična.

Svjetska klasa

Fanovima nije bilo teško potegnuti do Pule s najudaljenijih meridijana kugle zemaljske, sve kako bi vidjeli svoj omiljeni bend. Još dok je jučer sunce pržilo, a vrata Arene nisu bila niti otvorena, prvi fanovi počeli su se okupljati, a cijela ta atmosfera potok ljudi koji se nekoliko sati kasnije pretvorio u bujicu prelio se unutar zidova Arene koja je još jednom bila ispunjena publikom iz cijelog svijeta.

Da se radi o jednom od trenutno najjačih bendova na svijetu pokazuje i popis njihove turneje koji se može naći na službenim stranicama benda. Pula je tek jedna od stanica turneje koja će trajati do početka listopada, a za vrijeme koje će bend održati 20-ak koncerata. Uz ime Pule stoji i napomena da je koncert rasprodan, kao i koncerti u Glasgowu, Dublinu i Riju de Janeiru gdje nastupaju na spektaklu Rock in Rio koji ima dugogodišnju tradiciju. Put ih nakon Pule vodi kroz zapadnu Europu, te Sjevernu i Južnu Ameriku.

Ovo će biti duga noć

Koncert u Areni bio je prvi nastup ovog legendarnog benda u Puli koja se tako još jednom upisala na kartu velikih rock koncerata i to par dana prije službenog početka ljeta, a zasluge za to idu LAA Agenciji te cijelom timu. To nije prvi put, ali jest, koliko mi pamtimo, da se ovakav koncert održava dvije noći za redom, a karte za njega rasprodane su u rekordnom roku. Želja da se uživo čuju hitovi kao što su »Learn to fly«, »Monkey wrench«, »Everlong« i drugi bili su više nego dobar motiv publici da dođe i uživa.