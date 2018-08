Sinoć se na platou Ex Port Delte osjećala ljubav – ona novorođena između riječke publike i kultnog američkog benda Calexico koji je već nekoliko puta nastupio u Hrvatskoj, no ovo im je bila premijera u gradu na Rječini gdje oduvijek imaju vjerne fanove, a jučer su zaslužili i brojne nove štovatelje. Koncert su otvorili s pjesmom »End of the World With You«.

– Slavimo život. Nema boljeg mjesta od ovog sad ovdje, poručio je pjevač i gitarist Joey Burns na početku koncerta.

Europska turneja

Alt country, indie rock prvaci na čijem su čelu Burns i bubnjar John Convertino, i ostali kolege iz benda – Martin Wenk, Jacob Valenzuela, Sergio Mendoza, Jairo Zavala Ruiz i Scott Colberg – trenutačno su na europskoj turneji u sklopu koje promoviraju novi, deveti album »The Thread That Keeps Us«, objavljen ove godine pod diskografskom kućom City Slang, s kojim su potvrdili svoju neupitnu sviračku, ali i diskografsku kvalitetu, a tako je bilo sinoć i u Rijeci.

– Volimo svirati u Hrvatskoj. Turneju iz 2016. godine završili smo u zagrebačkoj Tvornici kulture i bio je to jedan od naših najboljih koncerta ikad. Publika u Hrvatskoj je divna i uvijek smo se susretali s najboljim domaćinima i klubovima, kazao nam je Burns uoči koncerta ističući kako se veseli povratku ali i premijeri u Rijeci.

A da se uvijek susreću s odličnim domaćinima, potvrđeno je i u Rijeci. Naime, dečki iz benda na vrući riječki asfalt zajedno sa šesteročlanim timom zaduženim kako bi sedmeročlani bend na stageu zvučao savršeno, stigli su dan ranije te su imali priliku upoznati grad koji se može pohvaliti titulom buduće Europske prijestolnice kulture. Organizatori iz Distune promotiona odveli su bend u šetnju gradom i okolicom, a posebno ih se dojmila plaža Sablićevo i tamošnji bar Kamov.

S obzirom na to da su u procesu stvaranja albuma, Burns i Convertino pronašli posebnu kuću u neobičnom okruženju na obali sjeverne Kalifornije koju su prenamijenili u studio naziva Panoramic House koja je sagrađena od ostataka drva i ruševina iz brodogradilišta, zbog čega je bend živopisno proziva The Phantom Ship, sinoćnja open air lokacija i više je nego odgovarala atmosferi cijelog albuma. Iza pozornice usidren je Titov Galeb, a tu su i staro skladište, palete…

– Obožavamo Rijeku. Divan grad, poručio je Calexico.

Riječki dečki

A da bi baš sve bilo u pravoj atmosferi, čast i zadatak da dodatno zagriju publiku pristiglu iz cijele Hrvatske, imali su riječki dečki – americana četvorka My Buddy Moose koja je s kolegama iz SAD-a pozornicu podijelila prije mjesec dana kad je Calexico nastupio u ljubljanskom Kinu Šiška.

Koncert je realizirao Distune promotion u suradnji s RockSvirke i Coda Agency, podržan je od strane Sveučilišta u Rijeci, Ministarstva kulture RH, Odjela za kulturu Grada Rijeke, te je dio programskog pravca EPK 2020 Slatko i slano.

Komentari

komentara