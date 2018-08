Petu godinu za redom Hartera je otvorila vrata mračnoj sceni Rijeke u obliku Dark Circle Festa, pokazavši još jednom kako je alternativna scena Rijeke itekako živa i jaka.

Dva dana Harteru je tresla mračna, energična glazba festivala koji je započeo okupljanjem ljubitelja metal glazbe, koji su imali priliku uživati u jakim tonovima na čak dvije pozornice. Uz originalni Dark stage na kojem je u dva dana nastupilo čak 15 bendova, ove se godine festival proširio te dodao i Chaos stage s jednako toliko fantastičnih izvođača koji su uistinu svojom svirkom napravili kaos!

Prvi dan započeo je već u 19 sati s bendom Zenoth kojem je pripala čast otvoriti Dark stage. Te kada je noć uzela svoj mah, sva bića noći izašla su iz svojih skrovišta i uputila se u Harteru koju će smatrati svojim domom u puna dva dana festivala. Nakon njih nastavila su se redati mračna imena odličnih bendova kao što su Sailing to nowhere, Sufosia, Zvjer sve dok glavni bend večeri koji su svi željno iščekivali nije preuzeo pozornicu. Mračni bogovi Belphegor rasturili su Harteru svojim novim albumom »Totenritual« kojeg su posjetitelji odlično prihvatili.

– Ovdje je brutalno! Odlično! Najdraži mi je Dark stage, neopisiv mi je osjećaj kada se svi povežemo i skačemo skupa te stvaramo zajedničku energiju, to mi je savršeno! Iako sam dolazila i proteklih godina ove me je godine line up oduševio i jedva sam čekala čuti Belphegor u živo, ispričala nam je Selena Pavičić, vjerna obožavateljica mračnog black metala.

Dok su Chaos stage otvorili Left to Starve, a kaos nastavili stvarati bendovi kao što su Disbaja, Shin, Mordib Creation i ostali. Uz dvije nevjerojatne pozornice, Dark Circle Fest omogućio je posjetiteljima da i sami ostvaruju vlastitu kreativnu energiju, postavivši Jamm room u kojoj su bili postavljeni instrumenti, a posjetitelji su imali priliku odsvirati najdraže melodije i ritmove s drugim ljudima koji su se slučajno našli u prostoriji. Ta je opuštena i kreativna atmosfera stalno privlačila ljude koji su dolazili ili slušati brutalne obrade raznih poznatih alternativnih pjesama ili pak sami okušati u sviranju istih.

– Super su mi ovi popratni programi, organizacija je odlična! Stvarno su ove godine mislili na sve. Svake godine dolazim i svake je godine sve bolje i bolje, ispričala nam je Lara Novak, stalna pripadnica riječke underground scene.

S njom su se složili i Viktor Škrbac i Antonijo Haydn kojima je ovdje također sve kako treba biti.

– Odlična je energija, svake godine dolazimo i ove je godine stvarno sve kako treba! Najdraže mi je to što su se sjetili napraviti i after, jer što više aftera, to bolje!, dodala su ova dva mladića.

S posjetiteljima se složio i organizator Vinko Golembowski.

– Zadovoljan sam, puno je ljudi došlo i jako mi je drago da uživaju jer smo se stvarno jako potrudili da napravimo sve čega smo se mogli sjetiti. Iako sam malo umoran jako sam sretan što vidim da sve funkcionira, ispričao je Golembiowski iz udruge Ri Rock.

Prva noć nastavila je svoj tok do ranih jutarnjih sati uživajući u Glam flooru na terasi Hartere gdje je organiziran after party za sve noćne ptice koje se jednostavno nisu mogle zasititi dobre glazbe i druženja.

Na sreću nisu ni morali jer je Dark Circle fest rasturio i drugi dan, kada su ulogu headlinera imali legendarni death metalci iz Švedske – The Crown! Posjetitelji su svojom energijom prkosili vjetru i kiši koja je prekinula tek nastup benda E.N.D. Nakon prolaska oluje koncert i ostatak programa su nastavljeni.

