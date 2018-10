Nastupom irske grupe God Is An Astronaut u odlično ispunjenom Pogonu kulture na Sušaku preksinoć je započelo peto izdanje Impulse Festivala, manifestacije koju organiziraju Distune Promotion i Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci, a koja uz moto »glazba je posvuda« promovira Rijeku kao urbanu klupsku sredinu.

Irski velikani instrumentalnog post-rocka u Rijeci su nastupili prvi put, dan nakon koncerta u ljubljanskom Kinu Šiška, u sklopu europske turneje na kojoj predstavljaju hvaljeni deveti album »Epitaph«. Riječ je atmosferičnom nosaču zvuka inspiriranom obiteljskom tragedijom što ga čini najmračnijim i najosobnijim albumom u njihovoj karijeri. Osim novim materijalom, bend koji je na sceni od 2002. godine i zasluženo nosi titulu jedne od najboljih svjetskih instrumentalnih skupina, slušatelje je počastio i nezaboravnim uspješnicama s ranijih albuma.

U njihovom koncertu uživala je mnogobrojna publika koja je, sudeći po reakcijama, dobro upoznata s njihovim repertoarom. Prvi veći klupski koncert ove sezone u Rijeci, ujedno i prvi ovojesenski koncert u Pogonu kulture, privukao je glazbene sladokusce i brojne riječke glazbenike kojima su se Irci predstavili u najboljem svjetlu. Energičan nastup na kojem su izveli i nezaboravne uspješnice s ranijih albuma bio je popraćen posebnom rasvjetom tako da su, posjetitelji, baš kao što je bilo i najavljeno, mogli uživati u pravom audiovizualnom spektaklu. Iako pretjeran pa možda čak i nepotreban, ali svakako efektan i pomno razrađen, light show u kombinaciji s, na trenutke meditativnom i hipnotizirajućom, a na trenutke agresivnom i eksplozivnom glazbom bio je sveopći napad na osjetila.

Peti Impulse Festival traje do 10. studenoga, a ovog tjedna publici nudi dva programa. U sklopu edukativnog segmenta festivala u četvrtak će u Book caffeu Dnevni boravak biti održana prezentacijska radionica Vibrabox pod vodstvom Valenta Samardžije i Tina Đudajeka, dok će dan kasnije riječki kantautor White on White uz pratnju benda na Marini koncertno predstaviti debitantski nosač zvuka »Out of nowhere«.

