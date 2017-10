Let 3, Dno., Mirna, The Miceks, Manntra i Scarlet Notes, potom Kojoti, Bare & Majke, a onda za kraj opet Let 3.

Najkraći je to opis 13. Hartere, riječkog festivala koji se ove godine povezao s Karlovačko RockOffom i u novom prostoru, Exportdrvu na Delti mnogobrojnoj publici ponudio osam sati dobre glazbe.

Ujedinjeno izdanje Hartere i RockOffa započelo je, kako je i najavljeno, par minuta iza 20 sati nastupom riječke grupe Let 3 koja je na repetoaru u prvom setu imala pjesme s prvih dvaju albuma »Two dogs fuckin« i »El Desperado«. Odlični kao i uvijek, uigrani, usvirani i nabrijani, letovci su svirku odradili bez zamjerke. Nakon Leta 3 na čiji su koncert mnogi »zakasnili« jer nisu računali da će svirka zaista početi u 20 sati, pred publiku je stalo pet sudionika ovogodišnjeg Karlovačko RockOff festivala: Dno., Mirna, The Miceks, Manntra i Scarlet Notes, četiri benda i jedna (riječka) pjevačica čije je nastupe publika pratila u velikom broju.

Odlična posjećenost

Inače, posjećenost Hartere ove je godine, što zbog cijene ulaznice od 20 kuna, što zbog provjerenih bendova, bila i više nego odlična pa je festival rasprodan brzo nakon početka programa.

Oko 2000 posjetitelja svih generacija u drugom dijelu večeri, tj. noći, uživalo je u nastupu izvrsnih »povratnika« – grupe Kojoti koja se predstavila nabrijanim setom u kojem su izveli sve najpoznatije uspješnice iz svoje prve faze: od prve »100 milja daleko od nje«, preko pjesama »Hodala je pola metra iznad zemlje«, »Trese lupa udara«, »Halucinacija« i »Lud od slobode« do posljednje »Razuzdan i lud« u čijoj im se izvedbi pridružio Igor Djeke na usnoj harmonici.

Nakon Kojota – Goran Bare i Majke. Iako se činilo da je Bare ovog puta bio više raspoložen za stand up nego za pjevanje, povremenim monolozima nije uspio pokvariti atmosferu nastupa u kojem je, sukladno festivalskom tonu, kao i svoji prethodnici, izveo provjeren i popularan repertoar na koji je publika jako dobro reagirala. Trinaesta Hartera zatvorena je drugim nastupom Leta 3 koji je odličnim klasičnim setom zaključio cjelonoćni rock tulum u Expordrvu na Delti.

Samo zbog tradicije

Iako će se mnogi, ako ne i svi, složiti da Hartera više nije ono što je nekad bila, festival je i u jednodnevnom izdanju zabilježio odličnu posjećenost i dobio većinom pozitivne ocjene posjetitelja i sudionika.

– Mi smo ovdje zbog tradicije i zbog toga što se večeras ne nudi ništa bolje u Rijeci. Malo smo razočarani što je Hartera ove godine u Exportdrvu, ali poštujemo tradiciju kao pravi Riječani pa smo došli na festival kao i svih prethodnih godina. Ako usporediš Harteru nekad i danas, ovo je dno, ali ne bend dno., bend dno. je super. Što se drugih bendova tiče, mi smo došli zbog Leta 3 i Majki. Ali ipak smo očekivali nešto više, ovdje kao da u se okupili bendovi koji su najkomotniji u Rijeci. Let 3 i Bareta možeš gledati svaka tri mjeseca, otkrili su nam Vedran, Marko i Dudi, simpatičan trojac koji se u žaru rasprave požalio i na preveliku gužvu, odnosno presporu uslugu na šanku, kao i činjenicu da je cijeli festival malo predugo trajao.

Da je ovakva Hartera bolja od nikakve, složili su se i Damir i Marko koji također festival posjećuju zbog tradicije.

– Na Harteru sam dolazio otpočetka pa dolazim i sada iako ovo nije prava Hartera. Hartera bila ljeti, a sad je jesen; nekad je bila u Tvornici papira, sad je u Expordrvu… Ovo je dobar prostor, nije loše, a i svirka je dobra, zadovoljan sam. Samo su malo rastegnuli sve to, sve to previše traje pa malo gubimo vrijeme… Popratio sam i bendove iz Karlovačko RockOffa, dobri su, mladi…, rekao je Damir dok je Marko dodao:

– Došli smo se zabaviti. Na Let 3 nisam stigao, a Kojoti su mi bili super, odličan povratak u prošlost.

Riječko slavlje za grupu dno.

Četvrta sezona Karlovačko RockOffa mlade bendove predstavlja publici u Rijeci, Splitu i Zagrebu gdje će biti održana i velika završnica natjecanja. U preksinoćnjoj riječkoj epizodi, čija je domaćica i voditeljica bila Ivanka Mazurkijević, stručni je žiri najboljim, ujedno i pobjednikom prvog finala ovogodišnjeg RockOff festivala proglasio grupu dno. iz Zagreba. U žiriju su bili Lada Furlan Zaborac (Bambi Molesters), Damir Martinović Mrle (Let 3), Alen Marin (Kojoti), producent Denis Mujadžić Denyken i umjetnički direktor Karlovačko RockOff festivala Hrvoje Horvat.

– Ovo je bio sjajan koncert. Fantastična organizacija, odlična posjećenost. Ljudi su svakako mogli uživati, jer svi bendovi su pomeli, vrhunska svirka. A izgleda da ni mi nismo bili loši, poručili su jučer dečki na Facebooku.

