Rock’n’roll prijateljstvo – tako nekako bi se u dvije riječi mogao opisati subotnji koncert grupe The Strange u riječkom Pogonu kulture.

Friški dobitnici prve novinarske, glazbene nagrade Rock&Off u kategoriji Izvođač godine predvođeni karizmatičnim Chrisom Eckmanom riječkoj publici priredili su koncertnu promociju hvaljenog drugog albuma »Echo Chamber«, koji usput rečeno konkurira za nagradu Impala, najbolji europski nezavisni album godine, i potvrdili kuloarska šuškanja da se radi o sviračkoj mašini čije se nastupe ne smije propustiti. Stoga i ne čudi kad inače na stageu pomalo rezervirani Eckman na kraju prvog bisa publici posveti obradu »Rock ‘n’ Roll Friend«. Jer je upravo prijateljska atmosfera obilježila subotnju svirku.

Riječki pečat

A to prijateljsko ozračje osjetilo se kako među osmero muzičara na stageu, tako i između benda i publike. Jer The Strange ima jak riječki pečat – danas ga uz frontmena Chrisa Eckmana i gitaristu Dalibora Pavičića, te brass sekciju koju čine trubač Andrej Jakuš i saksofonist Ozren Žnidarić, nadopunjuju i članovi riječke americana grupe My Buddy Moose. Naime, The Strange su prvobitno nastali kao projekt sisačke surf-rock atrakcije The Bambi Molesters i Chrisa Eckmana, lidera gothic-americana sastava The Walkabouts. Debitantski istup imali su 2004. albumom »Nights of Forgotten Films« koji je izmiješao instrumentalnu surf glazbu s pomalo mračnim vokalom te postao kultno djelo ‘domaće’ americane. Četrnaest godina kasnije, bend pojačan brass sekcijom i »mooseovcom« Lukom Benčićem ulazi u studio u Pragu i snima nove pjesme od kojih izabire deset komada za album »Echo Chamber«. I onda mali šok – Bambiji se raspadaju, iz benda odlaze gitarist Dinko Tomljanović, basistica Lada Furlan Zaborac i bubnjar Hrvoje Zaborac. Njihov odlazak »udarac« je za Strange, no vrlo brzo našlo se rješenje, u bend dolazi i ostatak My Buddy Moosea – Matko Botić, Ištvan Širola Pišta i Jasmin Đečević. Nije im trebalo puno proba, jer ionako su Strange, Bambi Molesters i My Buddy Moose godinama djelovali poput proširene glazbene obitelji.

Eksplozija

Nova postava benda prije Rijeke odsvirala je nekoliko koncerata u Zagrebu, Beogradu i Ljubljani. Iako se radi o vrsnim muzičarima, trebalo je par svirki da stvari sjednu na svoje mjesto, da se unutar benda stvori prava sinergija, a upravo to se dogodilo na riječkom koncertu. Sviračka eksplozija koja je jednostavno rečeno raspametila publiku. A počelo je »nježno«, da bi se svakom novom pjesmom, kako s aktualnog »Echo Chambera«, tako i s kultnog »Nights of Forgotten Films«, uz pokoju obradu, pojačavala dinamika svirke koja je kulminirala s čak tri bisa. Jer nešto malo više od sat vremena regularnog dijela koncerta publici – koja iskreno rečeno nije baš dupkom ispunila riječki Pogon kulture, ali su je činili istinski ljubitelji americane, garage rocka i alter-countryja – nije bilo dovoljno, pa se bend još triput vraćao na stage. »Fuck, odsvirat ćemo koncert dvaput«, komentirao je pomalo iznenađen fantastičnom reakcijom Eckman. No nije se ni bendu baš »raspremalo instrumente«, bilo je i više no vidljivo da i oni guštaju.

Tako je to kad bend i publika kliknu…

»Echo Chamber« na međunarodnom tržištu

Dan uoči riječke svirke, »Echo Chamber« našao se na i internacionalnom tržištu putem izdavačke kuće Glitterhouse Records, koja pod svojim okriljem čuva renomirane izvođače kao što su My Baby, Pete Ubu, Woven Hand, Sixteen Horsepower, Monster Magnet, Midnight Core, Steve Earl, Butch Hancock, Willard Grant Conspiracy, The Walkabouts.

