Koncertom dvaju čeških bendova, predgrupe Tomaš Palucha i glavne zvijezde Lvmena, otvorena je deveta sezona klupskog programa Distune vam predstavlja. Unatoč ljetnim temperaturama, u i izvan OKC-a Palach, publika je prepoznala i objeručke prihvatila ponuđeni joj koncertni menu.



Riječkoj publici prvi predstavio bend Tomaš Palucha koji je u svom 30-minutom setu predstavio stvari s netom objavljenog albuma »Čaro«. Bas, dvije gitare, bubanj i samplovi s video projekcijama dali su novu dimenziju bendu. Za sebe vole reći da izbjegavaju žanrovsku šablonu, a to su dokazali i živim nastupom koji je donio mješavinu post rocka, post-metala i noise rocka.

Nakon kratke pauze, jer tri člana Tomaša Palucha čine aktualnu postavu Lvmena, na stage se penje legendarni češki bend čijeg se koncerta 2006. godine, također u Palachu, publika još uvijek živo sjeća.

Nažalost, tužna priča oko benda uvjetovala je jedan duži prekid djelovanja, no kreativnost i želja preostalih članova je bila neupitna za nastavak priče koju su i preksinoć odsvirali, a predstavili su se pjesmama mahom s njihovog aktualnog albuma »Mitgefangen Mitgehangen« objavljenog lani za renomiranu nezavisnu etiketu Day After Records. Taj je album logičan nastavak svega što su radili od samog početka karijere – duge i spore stvari, praćene vizualima, teški riffovi i vokalne dionice koje s vremena na vrijeme samo pojačavaju cjelokupni dojam nastupa. Kompaktni, uigrani i utjecajni – to je Lvmen. Za sam kraj set liste ostavili su prvu svoju ikad snimljenu pjesmu imena »I« (i inače su im sve pjesme rimski brojevi) koja je ujedno i označila kraj koncerta.

Zadovoljna publika, u kojoj se našlo i posjetitelja iz Zagreba i Ljubljane tražila je bis no za sam početak sezone sasvim dovoljno, kako nam poručuju organizatori iz Distune promotiona, nastavak slijedi.

