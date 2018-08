Park na Donjoj Vežici treći put ugostio je Riječku zvečku, a za dobru zabavu u četvrtak navečer pobrinuli su se riječki pankeri, Krešo i Kisele kiše, čiji zvuk nikog ne ostavlja ravnodušnom. Koncert je otvoren pjesmom »Majko stara«, a između ostalih izvedene su još i pjesme »Zrće«, »Uvijek« i »Veseli stroj«.



Ovo je bio drugi put da su Krešo i ekipa nastupili na Riječkoj zvečki, a oduševljeni su s prostorom i publikom. Svirali su gotovo cijeli prvi album, sedamdeset posto drugoga i cijeli treći, a publiku su počastili i izvedbama dviju pjesama s novog albuma. Ovaj bend publika najviše poznaje po obradi Miše Kovača »Ja nemam više razloga da živim«, a od autorskih pjesama najbolje prolazi, »Veseli stroj«.

– Nas je publika prihvatila na prirodnoj bazi bez ikakvog forsiranja. Glazba nam je postala način života, to smo mi. Nas je sedmero u bendu, odrasli smo na raznim vrstama glazbe, nastojimo biti što više svoji. Meni su najdraži bed Ramonsi. Sviram gitaru već dugo vremena. Publika nam se kreće od vrtićke dobi pa do plus šezdeset kazao nam je uoči koncerta Krešo.

Odaziv publike, unatoč pomicanju početka koncerta zbog utakmice Rijeke, bio je dobar.

– Nikad nisam bio na Riječkoj zvečki, ali sam došao zbog Kreše i Kiselih kiša. Uživam u odličnoj glazbi i veseloj atmosferi. Omiljene pjesme su mi »Emo blues«, »Pavlović« i »Lako je biti«, kazao nam je Marko Učić.

Sljedeće izdanje Riječke zvečke što se održava u skolopu Vežičkih ljetnih noći zakazano je za 23. kolovoza kada će zasvirati riječki bendovi – Padre te IZ@ i Borgie.

