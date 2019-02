Nakon fantastičnih i nemilosrdno učinkovitih udaraca zvanih »Blossom« i »Modern Ruin« Frank Carter and the Rattlesnakes vraćaju se s trećim izdanjem nazvanim »End Of Suffering« koji će biti objavljen 3. svibnja. Ovdašnja publika imat će ga prilike čuti uživo 28. ožujka na nastupu u zagrebačkoj Tvornici kulture, jedinom u našoj regiji.



Snimljen u svega šest mjeseci tijekom toplinskog udara koji je poharao London “End Of Suffering” nazvan je prema budističkom terminu za prosvjetljenje. To je ujedno i zvuk benda koji ulazi u potpuno novo carstvo osjetila, 40-minuti rock’n’rollercoaster složen od moćnih bangera, emotivnih balada i grunge uspavanki te protkan iskrenim i moćnim tekstovima.

S Camom Blackwoodom (George Ezra / Jack Savoretti) i legendarnim Alanom Moulderom (Nine Inch Nails / Queens Of The Stone Age) za miks pultom album predstavlja Cartera, ko-autora Deana Richardsona i ekipu kako se zaletavaju I skaču na glavu u neistražene vode. U otvarajućoj “Why A Butterfly Can’t Love A Spider” Frank tako pjeva “When I’m high I’m in heaven / When I’m low I’m in hell”, dok je njihov prvi singl “Crowbar” opasan, naoštreni, zvučni Molotovljev koktel. Vibe i energiju novih pjesama Carter je najbolje opisao jednim natpisom. “Vidio sam sjajan grafit u Parizu za vrijeme pobuna. Pisalo je “odrubljivali smo glave zbog manje razloga”. Obožavam taj stav. Ljudima je dosta da ih se na silu hrani tamom i propašću”. Video za “Crowbar” isporučio je dugogodišnji suradnik Ross Cairns, koji je režirao spotove za Biffy Clyra i QOTSA.

Kad se bijes stiša još više zapanjujućih emotivnih nijansi izbija na površinu. “Anxiety” je paranoidna festivalska himna u stvaranju, a “Love Games” apsolutna ljepotica od pjesme, teško distorzirana posveta Amy Winehouse. “Angel Wings” je, s treće strane, sumorna poput poezije Charlesa Bukowskog. Urlik egzistencijalnog očaja, podebljanog vodkom i vicodinom, stvorio je “perje stvoreno od dijamantnih prstena / zmajeve stvorene od zraka” i može stati uz bok s znamenitim trećim albumima kao što su “Holy Bible” MSP-a i “In Utero” Nirvane.

Na albumu se kao gost pojavljuje i veliki Tom Morello u pjesmi “Tyrant Lizard King”. On i Frank sreli su se na Resurrection Festivalu u Španjolskoj gdje je su zajedno izveli RATM klasik “Killing In The Name Of” ispred 40.000 fanova završivši pjesmu sa stage-divom dostojnim ulaska u Rock’n’roll kuću slavnih.

Cijena ulaznica je u pretprodaji 100 kuna, dok će na dan koncerta za ulaz trebati izdvojiti 120 kuna.

