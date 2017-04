Riječka skupina One Piece Puzzle predstavila je spot za pjesmu »Ja Se Smanjujem« povodom koncertne promocije novog albuma (III) koja će se održati u zagrebačkom Vintage Industrial Baru u srijedu 26. travnja.

– Iako je spot sniman isključivo mobilnim telefonom, rezultat ne zaostaje za trenutnim svjetskim trendovima moderne video produkcije i dopušta uvid u raspon mogućnosti koje pružaju tehnologije razvijene zahvaljujući blagodatima kapitalizma i slobodnog tržišta, rekla je Ana Balkana, pjevačica OPP-a. Spot je snimljen u suradnji s talentiranim riječkim fotografom i kamermanom Kristijanom Vučkovićem.

OPP najavljuje premijerno predstavljanje novog albuma (III) u Vintage Industrial Baru kao audio-vizualni spektakl u dva čina s nagradnim igrama, a Riječanima će se na njihovoj gala svečanosti pridružiti zagrebački Dosh Lee i slovenski Captain Morgan’s Revenge te DJ Kneža koji će afteru napraviti veliki obračun Rammstein vs. Ministry. Vrata Vintage Industrial Bara se otvaraju u 20 sati, Captain Morgan’s Revenge nastupaju u 21.15, Dosh Lee u 22 sata, a One Piece Puzzle u 22.30 sati. Karte po pretprodajnoj cijeni od 35 kuna mogu se kupiti u Dirty Old Shopu, a na dan koncerta će koštati 45 kuna.

