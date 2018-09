Najveća putujuća karavana opsesivno kompulzivnih jahača gramofona, hrvatska Funk delegacija po prvi put nastupa u Rijeci.

Iza žanrovski širokog kolektiva od 16 delegata u Rijeci će u dosad nečuvenoj cjelonoćnoj back2back formaciji na četiri gramofona nastupiti njih šest: DJ Bocca Sofistifunk, DJ Venom, DJ Soul Bader, DJ Slipmat, DJ Jopa i Dr. Smeđi Šećer. Sve će se to odviti 27. listopada u OKC-u Palach od 22 sata, a u sklopu petog izdanja Impulse festivala u organizaciji Distune Promotiona i Studentskog kulturnog centra Sveučilišta u Rijeci. Ulaznice su u 45 kuna u pretprodaji i 65 kuna na ulazu u klub, a prodajna mjesta su Dallas Music Shop Rijeka i sustav Entrio.

Rasplesane konferencije

Funk delegacija okupljena je 2015. godine i dosad je održala tri rasprodane i rasplesane Funk konferencije na kojima je kroz cijelu večer nastupilo svih 16 DJ-eva. Delegacijska franšiza još je gostovala na Špancirfestu, Weekend Block Party festivalu, Beats, Beer and Boogaloo festivalu te UFO festivalu, a organizirali su i spektakulrani koncert The Mighty Mocambosa u zagrebačkoj Močvari. Članovi delegacije desetljećima djeluju na Hrvatskoj klupskoj sceni i ostavili su neizbrisiv trag na tabanima brojnih plesača.

Sada će po prvi puta i Rijeka osjetiti kako zvuči cjelonoćni, psihodelični B2B žur šest eksperata plesnih podija. Funk delegati ističu se specifičnom selekcijskom vještinom i šeću svjetskom glazbenom baštinom od početaka diskografije do recentnih produkcija. U svojim setovima, temeljno baziranima na funk zvuku 60-ih i 70-ih, miješaju sve stilove tako je u jednoj večeri moguće čuti poljski big band jazz funk, srpsko funky kolo, kolumbijsku hard salsu, najfiniji organski deep house 90-ih ili pak teme bollywoodske filmske glazbe.

U susret četvrtoj hrvatskoj Funk Konferenciji, koja će se održati u prosincu u Zagrebu, na Impulseu će nastupiti: DJ Bocca Sofistifunk, DJ Venom, DJ Soul Bader, DJ Slipmat, DJ Jopa i Dr. Smeđi Šećer.

DJ Bocca Sofistifunk

Bocca Sofistifunk iz zagrebačkog Funkytrain kolektiva melankolični je Bračanin, još melankoličnijeg glasa. Godinama predstavlja samo najfinije u domeni groovy selekcija, a ekspert je za duboke nu funk i disco pejsaže. Samo utjelovljenje sofisticirane selekcije. Često nastupa s Funkytrain, La Boom, Voi’Sa i Radio 808 kolektivima. Trenutno radi na Yammat FM-u, a dio je i Jukebox.hr tima gdje radio kao producent i glazbeni urednik.

DJ Venom u šljiviku

Čovjek koji nosi cross fader oko vrata, turntablist i klupski dj, 6 puta prvak Hrvatske te dvostruki finalist DMC svjetskog prvenstva u Londonu. Bavi se miksanjem gramofonskih ploča već 20 godina, a proteklih 13 vodi DJ radionicu pod “Pozitivnim Ritmom”. Trenutno proizvodi gramofonske ploče, samoprozvani je kralj paprikaša i pobjednik karaoka u KSET-u kategoriji dueta. Dame i gospodo, Venom pripada samom vrhnju ekscelencije gramofonizma na ovim prostorima.

DJ Soul Bader

A strana Soul Brothersa i B strana STANK rare groove radio emisije. Voli pire krumpir, kokice i kekse. U njegovom loncu temeljac je uvijek dobošem armirani backbeat začinjen slatkim, slanim i ljutim aromama za dušu. U proteklih nekoliko godina se istaknuo kao jedan od glavnih funk selektora u regiji, učenik je DJ Venoma, a zajedno sa DJ Slipmatom čini funky fresh B2B turntable duet Soul Brothers.

DJ SlipMat

Najeluzivniji član delegacije, čovjek ljepljivih prstiju i širokih gaća iz kojih ispadaju samo tvrdi rap komadi snimljeni preko najsirovijih funk breakova. Slipmat ima urođeni bounce efekt, a mixerima barata kao da su igračkice. Sa Soul Baderom čini ekstremno funky Soul Brothers duet, a član je i Mixtape Sessions radio emisije.

DJ Jopa

DJ, ovo će stajati kao epitaf na nadgrobnom spomeniku ovog čovjeka koji je mikrometarski usklađuje pitch Technicsima, manično baštini scratch tehnike, prevrće metričke tone gramofonskih ploča preko ruku u potrazi za ‘onim nečim’ i dovodi pritom stanje uma u ravnu crtu ne bi li postao velemajstor i šaman plesnih podija. Iznenađujućom lokomotornom poetikom vlastitih udova DJ Jopa je jedini čovjek u hrvatskoj koji doslovno priča rukama. Osnivač je prve škole scratcha u regiji, a vodio je i brojne DJ-ing radionice u Rijeci.

Dr. Smeđi Šećer

Živi u Davidu, voli plesanje i ploče, a poznat je još kao eklektoman, šećerni tatica br. 1, admiral liburnijske soul mornarice, DJ ambasador grada Rijeke, Željko tri noge, Kafeno Shequeri i Senor Pachanga. Već 10 godina zabavlja ljude u Rijeci šarolikom glazbenom selekcijom, nastupao je svuda, a sad kad završi ovaj mail kreće na nastup u Graz.

Radionica: Mala škola vinyla

Istog dana, na istom mjestu s početkom u 12 sati bit će odražana i radionica posvećena ljubavi prema vinilu, a koja počinje uvodom o povijesti gramofona i gramofonskih ploča. Praktično, uči nas kako pronaći željenu ploču i kako uopće rukovati s vinilom, također odabiru gramofona i gramofonske igle, održavanju opreme itd. Na radionici će biti postavljena kompletna oprema te će zainteresirani polaznici biti u mogućnosti naučiti pravilno rukovati gramofonom. Voditelj radionice je DJ Jopa. Upis u radionicu je besplatan. Broj sudionika ograničen na 10, a prijave se zaprimaju e-mailom na: jopa1200mk2@gmail.com.

