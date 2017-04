Obećali su višesatnu psihodeličnu improvizacijsku žurku orijentalnog groovea, od Indije do Libanona, preko Balkana, od čočeka i kola do vrtoglavih trbušnih plesova. I to su poznati riječki DJ Dr. Smeđi Šećer i posebni gosti orkestar Pehlin Kings u subotu u Tunelu i isporučili.

Druga epizoda FunkaRoma pretvorila se u prvi tulum u kojem su podjednako uživali i muzičari, i brojna publika koja je na vrijeme rezervirala ulaznice. Jer za orijentalnu mega žurku i slavljenje impresivne virtuoznosti romskih muzičara predvođenih Orhanom Salijem tražila se karta više. Bio je to pravi način da Rijeka na nešto drugačiji način obilježi Svjetski dan Roma.

