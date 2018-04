Žestoka svirka, revolucionarne ideje i uzbudljivo putovanje kroz rock and roll povijest koja se nikada zaista nije dogodila. U svemu tome moći ćete uživati od 12. travnja u Teatru ITD, kada se premijerno prikazuje Fury Revolution Revival Tour.

Predstava je rezultat ponovne suradnje starog kazališnog dvojca, redatelja Mirana Kurspahića i dramaturginje Rone Žulj, tvoraca ITD-ovih hitova kao što su Žrtve zemljopisa, Lijepa naša i Koriolan – stup društva.

Slaveći 50 godina proteklih od revolucionarne ’68., predstava Fury Revolution Revival Tour povest će vas na pseudo-dokumentarno putovanje u New York kraja šezdesetih i sedamdesetih, kroz društvenu i glazbenu scenu klubova Max’s Kanzas City i CBGB. To je priča o nastanku i padu jedne revolucionarne ideje. O nastanku i padu benda Fury koji tu ideju predstavlja. O politici i slavi, viziji i kompromisu, o mladosti i odrastanju. I glazbenom žanru koji dan-danas predstavlja otpor establišmentu.

“Ova predstava je izraz mog nepopravljivog optimizma, uvjerenosti kako je mogućnost za promjenom uvijek prisutna”, kaže Miran Kurspahić, redatelj predstave.

Obično se bunt, prevrat, revolucija vezuju uz nešto destruktivno, no za mene je to nešto pozitivno, nešto što gura naprijed i stvara bolje sutra. Težnja za boljim, pravednijim sustavom, ili novom, drugačijom glazbom u ovom slučaju, uvijek je u srži onih koji hrabro krče put ostalima. Fury odaje počast svim pionirima, onima koji su probijali led u bilo kojem području i prkosili većini. Dopustili smo da nas se uvjeri kako je otpor uzaludan, no ima nas još nekolicina naivnih koji se drsko opiremo značenju i vidimo svjetlo na kraju tunela, makar se tamo nalazio zid.