Iza pulske grupe Nola godine su glazbenog rada, ispreplitalo se privatno i poslovno, rad u studiju, turneje, gostovanja, koncerti… Sve su to omiljeni muzičari iz Istre pokušali obujmiti u albumu koji obilježava 25 godina njihova djelovanja, a koji se, naravno zove – 25.



Njihovi hitovi, balade i neke nezasluženo manje primjećene pjesme dobile su priliku još jednom doći do Noline publike.

Pjesme je odabrao dvojac koji ime Nola već 25 godina tako prepoznatljivo predstavlja – Gabrijela Galant Jelenić i Marijan Jelenić ili jednostavnije Gabi i Marijan, a za mastering kompilacije zadužen je bio Perica Šuran.

Na albumu se nalaze sljedeće pjesme:

01 Prolog

02 Dio tebe

03 Grad iz snova

04 Pun mjesec

05 Osmijeh

06 Iznad oblaka

07 Do kraja

08 Zauvijek

09 Bez tebe

10 Dan

11 Ljubiš me

12 Sami u Sali (Piano)

13 To ljubav je (Piano)

14 Nikad

15 Na obali

16 Moj svijet

17 Sve bi bilo lakše da je ljeto

18 Negdje između

19 Život je san

20 Drukčije (Blacksoul & Mark de Line Radio Edit)

