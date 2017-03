Garland Jeffreys uskoro objavljuje novi album pod nazivom »14 Steps To Harlem«, a uvod u album je istoimeni video koji uz puno nostalgije govori o životu i radu američkih crnaca pri čemu je Jeffreys na umu imao život svojih roditelja kojeg, zahvaljujući im na svemu što su učinili za njega i njegovog brata, zahvaljuje stihovima i crno-bijelim video uratkom.

Video i pjesma, u stvari, opisuju svakodnevni put njegova oca i majke na posao, njihovu predanost i volju da svojoj djeci osiguraju bolje sutra. Snimke imaju i dokumentarističku vrijednost jer su zahvaćene tvornice u kojima su oni radili, prikazane sekvence puta do radnog mjesta i općenito oživljen dug šezdesetih godina prošlog stoljeća.



Novi album ponudit će i nove verzije nekadašnjih Jeffreysovih hitova kao što su »When You Call My Name«, »Schoolyard Blues«, »Reggae On Broadway« i »Spanish Heart«, a mjesta se našlo i za obradu Beatles standarda »Help«, odnosno obradu čuvene pjesme grupe Velvet Underground »Waiting For the Man« kojom se Jeffreys prisjeća Lou Reeda s kojim je neko vrijeme polazio fakultet u Syracusi. Album, na kojem gostuje i Reedova supruga Laurie Anderson, kao i Jeffreysova kći Savannah, bit će objavljen 28. travnja, a slijedit će ga, za sada samo američlka turneja ovog 73-godišnjeg glazbenika.

