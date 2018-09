Glazbena industrija teško je probojna. Hrvatska je mala država. Alternativna scena još je više micro, a svijet muški? »Girls (don’t) just wanna have fun« tema je tribine o radu u glazbenoj industriji iz perspektive njezinih protagonistica: Lucije Ivšić (Los Angeles Agency, Punčke, Cereal Booking, Zagreb), Andree Laurić (TIPSY, Rijeka) i Monike Marušić (Los Angeles Agency, The Garden Croatia) uz moderaciju Milje Juretić (FILTHY RICH, Rijeka).

Tribina će biti održana u sklopu Impulse festivala 25. listopada u OKC-u Palach od 18 sati. Ulaz u Palach je slobodan svima.

Lucija Ivšić rođena je 25.11.1991. u Zagrebu, odrasta u Vinkovcima gdje ujedno 2007. godine s najboljom prijateljicom Ruby osniva bend Punčke. Tada počinju i njezini prvi doticaji s koncertima, glazbom, skladanjem te menadžmentom i bookingom. Lucija spletom okolnosti preuzima ulogu vođe benda i postaje frontmen, menadžer i booking agent Punčki. Uz studiranje, 2013. godine počinje raditi za Los Angeles agenciju i to primarno kao booking agent i asistent u menadžmentu bendova koji se nalaze u LAA rosteru te u produkciji koncerata. Nakon nekoliko mjeseci uzima i svog prvog vanjskog izvođača za kojeg radi ekskluzivni booking na svim područjima – Mikija Solusa. Sve više se bavi bookingom i to ne samo za Punčke pa uskoro proširuje vlastiti roster s bendovima kao što je Baden-Baden. Nakon što je diplomirala geodeziju i geoinformatiku i radila godinu dana na fakultetu, zapošljava se u Los Angeles agenciji i postaje službeni booking agent i asistent.

Danas Lucija ima 26 godina, živi u Zagrebu i osim što primarno radi u Los Angeles agenciji kao booking agent svih LAA artista i asistent produkcije koncerata, surađuje sa stranim bendovima slažući im turneje po Europi, Aziji i USA. Izvršna je producentica Motovun Film Festivala, Dana hrvatskog filma i voditelj nekoliko lokacija Adventa u Zagrebu, a donedavno je radila kao festivalski koordinator i producent Međunarodnog festivala fotografije Organ Vida. A ono što je njoj najdraže od svega – svira i pjeva u Punčkama.

Monika Marušić je rano shvatila da se želi baviti radijskim poslom i biti okružena glazbom, pa je tako sve i počelo radom u neprofitnim i komercijalnim medijima, a put je nastavila u PR-u u glazbenoj industriji, s mišlju da ako nešto dobro zvuči svi trebaju za to znati. Trenutno vodi komunikacije za The Garden i njihove brandove, među kojima je i lokacija u Tisnom, dom festivalima kao što su Love International, Defected Croatia ili Dekmantel Selectors, kao i craft pivovara The Garden Brewery koja je prepoznata kao i mjesto odličnih glazbenih događaja. Bavi se i PR-om u zagrebačkom LAA, najbrže rastućoj glazbenoj agenciji, surađuje s Outlook, Dimensions i Sea Star festivalima, a njezina glazbena selekcija se gotovo desetljeće mogla čuti na zagrebačkom Radio Studentu.

Andrea Laurić, rođena 1989., živi u Rijeci. Diplomirala je Kulturalne studije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, magistrirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti, te paralelno završila obrazovni program Centra za ženske studije u Zagrebu.

Radila je kao izvršna urednica online magazina VoxFeminae.net, te vodila i surađivala na mnogim projektima u kulturi (Vox Feminae Festival, Mreža rodnih i kulturnih praksi, Nevidljive sile i dr.), a u novije vrijeme i znanosti.

Od 2014. aktivna je na glazbenoj sceni. Začetnica je klupskog formata TIPSY koji je u dvije godine prezentirao više od 13 suvremenih elektronskih glazbenika/ca, producenata i live nastupa, te ostvario mnoštvo gostovanja. Treća sezona najavljuje postupnu TIPSY transformaciju u concept clubbing – jedinstven spoj glazbe, vizualne umjetnosti & specifične lokacije. Trenutno radi na razvoju kreativnog koncepta novog programa koji bi istraživao zvuk kroz spoj novih tehnologija i umjetnosti.

Milja Juretić je 12 godina u industriji eventa, pretežno glazbenih festivala. Ljubav prema kaosu ono je što drži njezin fokus. Počelo je sa željom da sudjeluje u projektima koji promoviraju kulturu kakvom je i sama doživljava.

– Brzo se pretvorilo i u želju za adrenalinom kad pokušavaš kontrolirati pulsirajuću organizaciju kao što su festivali. A da bi kontolirao kaos moraš biti vrlo dobro pripremljen. Radi se bez prestanka. I tu je joŠ lifestyle. Ogromna vrijednost koju daje industrija glazbenih eventa. Taj dio je nezamjenjiv. Problema u industriji ima mnogo, ali kad se podvuče crta – ipak je to dream job.

Impulse je klupski riječki boutique festival koji spaja više gradskih lokacija s misijom promocije urbane kulture: glazba će petu godinu za redom pet tjedana biti posvuda u organizaciji Distune Promotiona i Studentskog kulturnog centra (SKC) Sveučilišta u Rijeci.

