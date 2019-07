LJUBLJANA – Mark Knopfler, jedan od najboljih gitarista u povijesti rocka, u okviru svoje 36 godina duge samostalne karijere stvorio je dvadesetak izuzetno dobrih albuma idealnih za rock sladokusca, ali čarolija njegovih pjesama stvorenih u doba dok je bio gitarist i pjevač grupe Dire Straits i dalje je snažnija.

Jasno je to bilo vidljivo na subotnjem odličnom koncertu održanom pred desetak tisuća ljudi u ljubljanskoj dvorani Stožice. Naime, punih 125 minuta dug Knopflerov nastup publiku je na noge dizao onog trenutka kad bi već u uvodu prepoznala taktove nekog od šest hitova koje je Knopfler stvorio sa Straistima i odsvirao u Ljubljani, a vrhunac koncerta nedvojbeno su bila tri bisa koja su doslovce na noge podigla gotovo cijelu dvoranu te učinila nered u onom dijelu ispred pozornice gdje su bile postavljene stolice koje su ostale prazne jer je većina onih koji su na njima sjedili završila pod pozornicom!

Učinila je to najprije žustra i energična »Money For Nothing« kojom je 70-godišnji Knopfler potvrdio kako usprkos već priličnoj životnoj dobi može prašiti hard rock rifove. Uslijedio je potom trenutak country nježnosti s nezaboravnom »So Far Away« da bi koncert kraju bio priveden s višestruko simboličnim instrumentalom »Goin’ Home« kojim je Knopfler ne samo »otišao kući«, već se i prisjetio svog prvog solorada, soundtracka za film »Local Hero« iz 1983. godine, a sve to kroz spoj glazbe u kojoj se čuti mogla magija njegove gitare, zanosna himničnost rocka te za njega kao glazbenika iznimno bitan utjecaj keltskog folka. Sve skupa bilo je dovoljno da kraj koncerta gotovo svi dočekaju na nogama tražeći i četvrti bis, ali već je bilo kasno…

Kvalitetan uvod

Furiozni završetak imao je ne toliko temperamentan, ali vrlo kvalitetan uvod. Knopfler je koncert osmislio tako da uz prisjećanje na Dire Straits hitove »prošara« svojom samostalnom karijerom kroz pjesmu-dvije s većine od svojih devet do sada objavljenih studijskih albuma. Najviše pažnje, logično, posvetio je zadnjem »Down the Road Wherever« po kojem turneja nosi ime i s kojeg je odsvirao teme »My Bacon Roll« te »Matchstick Man« pri čemu je u uvodu prve od spomenutih ispričao i štoriju iz mladosti, točnije jednog božićnog koncerta nakon kojeg je odlučio baviti se glazbom i pustiti da ga ceste vode bilo kamo.

S dvije pjesme bio je zastupljen i album »Sailing to Philadelphia« s kojeg smo uz naslovnu divnu baladu čuli na samom završetku regularnog dijela, i žestoku rockersku »Speedway at Nazareth«, a čuli smo još i za sam početak koncerta opuštajuću »Why Aye Man«, hitoidno-plesnu »Corneed Beef City«, nježne »Done With Bonaparte« i »Heart Full of Souls« te latino razigranu »Postcards From Paraguay«.

Prepoznatljivost Dire Straitsa

I koliko god sve te pjesme bile sjajno izvedene i majstorski odsvirane, jednostavno su morale uzmicati pred energijom i prepoznatljivošću Dire Straits pjesma. Prva je od njih bila »Once Upon A Time in the West« koja je svojim funky zahvatima »naelektrizirala« dvoranu da bi potom kultna »Romeo and Juliet« svemu dala patinu romantike koja se itekako osjetila u divnoj i sjajnih saksofona prepunoj »Your Latest Trick«, dok je naslovna tema posljednjeg albuma grupe, pjesma »On Every Street« ponudila ono za tu grupu tipično – nježan gitaristički uvod nakon kojeg slijedi podizanje ritma i žestoki završetak.

No, što god svirali Knopfler i odličan mu prateći band, radili su to su majstorski i s puno žara trudeći se pri tom zahvatiti i što šire žanrovske i stilske obzore pa se tijekom više od dva sata dugog koncerta moglo čuti čvrsti rock s hard rock podlogom, rockabilly, country, celtic sound, latino, jazz, funky, laid back… I sve to oplemenjeno neponovljivim zvukom gitare Marka Knopflera. Sasvim dovoljno za još jedan pažnje vrijedan koncert, jedan od onih koji ostaju zabilježeni u riznici sjećanja.

SET LISTA

1. Why Aye Man

2. Corned Beef City

3. Sailing to Philadelphia

4. Once Upon a Time in the West

5. Romeo and Juliet

6. My Bacon Roll

7. Matchstick Man

8. Done With Bonaparte

9. Heart Full of Holes

10. She’s Gone

11. Your Latest Trick

12. Postcards From Paraguay

13. On Every Street

14. Speedway at Nazareth

Bis 1: 15. Money for Nothing

Bis 2: 16. So Far Away

Bis 3: 17. Goin’ Home

