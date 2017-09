Četiri su godine prošle od izlaska posljednjeg albuma „Trouble Will Find Me“ i samo je privid bio da su članovi The Nationala više zaokupljeni svojim drugim projektima negoli matičnim bendom.

No, već i prije nego je velika „Trouble Will Find Me“ europska turneja 2014. završila spektakularnim nastupom u londonskoj O2 Areni pred 20.000 ljudi, gitarist Aaron Dessner je pjevaču Mattu Berninger predstavio prve skice koje su postale jezgra novog albuma.

Temeljito i bez žurbe, u novonastaloj situaciji kada svih pet članova žive u različitim gradovima, bend je ulagao dodatne napore da se što češće, na najmanje tjedan dana, okupe u istoj prostoriji, u studijima u New Yorku ili Los Angelesu, jer stara premisa da sve rade skupa i dalje je najvažnije pravilo prilikom snimanja pjesama.

U veljači 2015. braća Aaron i Bryce Dessner redovito su se nalazila u staroj crkvi u Hudsonu u New Yorku gdje su dovršavali glazbu, a zatim je u proljeće 2016. Aaron završio rad na vlastitom studiju u New Yorku, gdje je većina albuma i snimljena. To je bio prvi put da bend ima vlastiti prostor gdje su mogli držati sve svoje instrumente i raditi na pjesmama u bilo kojem trenutku, dan i noć.

Pojedine pjesme s novog albuma „Sleep Well Beast“ su odmah prepoznatljive kao Mattove, tj. The Nationalove, ali druge je mnogo teže klasificirati. Iako tiše nego što smo navikli, emocionalana nabijenost je i dalje prisutna u Mattovom vokalu, neki tekstovi govore o pokušaju ljudi da se pomire sa stvarima s kojima radije ne bi, neki tekstovi su o braku, neki o Mattovom odnosu s Aaronom i bendom.

Gitarske solaže i rifovi prisutniji su više nego ikada prije, ali na većini pjesmama gitare predstavljaju samo mali dio, jer glazbeno ovo je The Nationalov najbogatiji album, pun intezivnih muzičkih tekstura, elektronike i različitih glazbenih instrumenata, album koji zasigurno zahtjeva višestruko preslušavanje da bi se čuli svi detalji koji se u njemu nalaze.

Sedmi studijski album „Sleep Well Beast“ producirao je Aaron Dessner u koprodukciji Brycea Dessnera i Matta Berningera. Album je miksao njihov stari znanac Peter Katis, također zaslužan za legendarne albume „Alligator“ i „Boxer“, većina albuma je snimljena u Hudson Valley u New Yorku, u studiju u Aarona Dessnera, a album objavljuje veliki nezavisni label 4AD.

„Sleep Well Beast“ je u svibnju najavljen singlom „The System Only Dreams in Total Darkness” kojem je svepristutni Pitchfork dodijelio titulu “best new track”, a to je također postao i prvi singl The Nationala koji je dospio na prvo mjesto Billboardove Adult Alternative Songs liste. – “Iako nije na istoj listi kao “Despacito”, sretan sam prvim mjestom” izjavio je nedavno Matt za Kickstarter. Sljedeća tri mjeseca smo imali priliku čuti još tri nova singla, a od danas ukupno 12 pjesma s albuma je dostupno na CD-u, ploči i/ili streaming platformama. Velika svjetska turneja počinje 16. rujna u Irskoj, a u prvom europskom krugu The National sviraju 24 koncerata, od kojih u ovom trenutku još samo 4 nisu rasprodana.

U Hrvatskoj, u Trolikovoj distribuciji, album je dostupan od danas kao CD, LP i limitirani LP za indie shopove, može se pronaći u Dirty Old Shopu, Tratinska 18, Zagreb te Dancing Bearu, Gundulićeva 7, Zagreb, a od sljedećeg tjedna i u drugim CD shopovima.

