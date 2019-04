Deset dana i deset gradskih lokacija te atraktivan program satkan od koncertnih promocija, likovnih i filmskih segmenata, premijernih nastupa, kao i već tradicionalnog sajma ploča ili pak tribina s aktualnim gostima – ono je što očekuje publiku na šestom izdanju Impulse Festivala što će biti održan od 4. do 13. travnja. Impulse i ove godine nastavlja viziju spajanja riječkih gradskih lokacija s misijom promocije dobre glazbe i urbane kulture.

Headliner ovogodišnjeg izdanja kanadska je četvorka Suuns, prinčevi mračnog electra i disonantnog art/indie rocka koji u Rijeci premijerno predstavljaju aktualni studijski album »Felt«, a u četvrtak na otvaranje festivala stižu u sklopu europske turneje koja započinje upravo u OKC-u Palach. Kao supporting act nastupit će eksperimentalni darkeri Scattered Clouds.

Party i svirke

Trigon party nudi punih osam sati zabave spajajući žanrove, klubove i publike. Klubovi Nemo, Tunel i Život ocrtavaju glazbenu putanju udaljenu nekoliko minuta šetnje uz simultane DJ-setove Babilonske, Palome Yves i Tea Fantazije i to već ovog petka, 5. travnja.

– U moru sjajnih domaćih diskografskih izdanja prošle godine ugostit ćemo dvije koncertne promocije dugoiščekivanih albuma. Prvi je na redu Bebè Na Volè, jedan od najznačajnijih blues vokala i gitarista ovih prostora. Njegov se zvuk može smatrati mješavinom indie i blues utjecaja, utjelovljenom u talentiranom one man bandu, nadahnutoj izvedbi Adama Semijalca koji podjednako oduševljava publiku i kritiku. Na botelu Marina u subotu 6. travnja imat ćemo priliku poslušati live izvedbu novog materijala »Hate is a Wonderful Thing«, poručuje organizacijski tim Impulse Festivala koji zajedničkim snagama realiziraju Distune Promotion i Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci, a sufinanciraju Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Rijeka – Odjel za kulturu, Sveučilište u Rijeci, Zaklada Kultura nova i HDS-ZAMP.

Pred riječkom publikom u četvrtak, 11. travnja u The Beertiji na Trsatu nastupit će Šumski koji je nakon 15 godina pauze lani objavio novi album »Ostrvo ledenog kita«. Status kultnog zagrebačkog benda donio im je njihov drugačiji i sasvim jedinstven zvuk, nastao pod utjecajem cijelog niza glazbenih stilova, od afra, krauta, new wavea, avant-popa, prog-rocka pa sve do glazbe iz crtanih filmova. Posebni gosti promocije su članovi riječkog math rock trija Flip Flop Fatality.

Izložba, tribina, film

Novo izdanje Impulse festivala u programu nudi i izložbu pod nazivom »Gledanje muzike« dizajnerskog studija Radnja u Galeriji SKC. Izložba koja će biti otvorena u srijedu 10. travnja u 19 sati, prvi će put cjelovito predstaviti radove u području grafičkog dizajna, usko vezane uz koncertni program Distune Promotiona. Autori radova su dizajneri Antonio Karača i Petra Vrdoljak koji zajedno djeluju kao studio Radnja.

Šesto izdanje Impulsa donosi i tribinu »Biti glazbeni producent« u kojoj u četvrtak, 11. travnja od 19 sati u The Beertiji uz moderatora Voljena Korića sudjeluju Matej Zec i Mark Mrakovčić, domaći glazbeni producenti mlađe generacije zaslužni za ostvarenja niza albuma.

– Sedma umjetnost nezaobilazna je stanica svakog Impulse Festivala pa ovog proljeća u suradnji s Art-kinom Croatia s ponosom predstavljamo još jednu riječku premijeru. »Studio 54« dokumentarni je film redatelja Matta Tyrnauera o glasovitom njujorškom klubu na čijem su podiju ispisane nepregledne stranice glazbene i šire pop-kulturne povijesti. U dokumentarnom presedanu, zahvaljujući direktnom pristupu Ianu Schrageru koji prvi put priča cijelu nerafiniranu priču i prava je riznica rijetkih arhivskih materijala, Tyrnauer konstruira živopisan i veličanstven portret fenomena disco ere, pričajući priču o dvoje prijatelja koji se drže skupa kroz nevjerojatnu seriju uspona i padova. »Studio 54« gledamo u petak, 12. travnja s početkom u 21 sat u Art-kinu Croatia, poručuju organizatori.

Rock eksplozija za kraj

Za sam kraj šestog izdanja Impulse Festivala na scenu stupa energetska rock bomba Repetitor, jedan od najboljih bendova iz regije, ali i šire, koji dolazi u Rijeku sa svojevrsnim best of setom, ali i novim pjesmama koji tek trebaju biti objavljene. Koncert otvaraju ništa manje bučne i eksplozivne Punčke. Dupla doza rock eksplozije za zatvaranje Impulse Festivala na rasporedu je u subotu, 13. travnja u Pogonu kulture.

No, prije večernjeg izlaska, u jutarnjim satima započinje 12. izdanje sajma ploča. Ritualno okupljanje zaljubljenika u gramofonske ploče i dobru glazbu općenito traje od 10 do 17 sati u Kružnoj ulici.

Ulaznice

Ulaznice za sve programe ovogodišnjeg izdanja Impulse Festivala moguće je kupiti u Dallas music shopu Rijeka te putem sustava Entrio. Za filmski segment ulaznice su dostupe na blagajni Art-kina i u sustavu Ulaznice.hr, dok je za Trigon party naplata samo na ulazu u klub Život. Važno je napomenuti da je broj ulaznica za koncerte na botelu Marina i u klubu Beertija ograničen na stotinu. Posebnu pogodnost ostvaruju studenti riječkog sveučilišta koji i na dan održavanja programa uz valjanu x-icu mogu kupiti ulaznicu po pretprodajnoj cijeni.

