Jedna od najvećih svjetskih rock and roll skupina, Faith No More sudjeluje sa svojom glazbom u hrvatskom filmu Fuck Off I Love You, Anđela Jurkasa.

Faith No More predvode skupinu fantastičnih inozemnih, domaćih i regionalnih glazbenika koji čine glazbenu podlogu ljubavnog filma koji će biti pretpremijerno projiciran u pulskoj Areni večeras u sklopu programa nacionalne konkurencije na 64. Pula Film Festivalu.

Faith No More su poznati kao jedan od najtrajnijih i najboljih američkih i svjetskih rock bendova, jedni od onih koji su stilski uspjeli pomiriti nekoliko glazbenih žanrova od rocka, rapa, funka, metala, punka, pa čak i sjajnih soul balada u svom dugogodišnjem žanrovskom crossover opusu.

Albumi „Introduce Yourself“, „Real Thing“, „Angel Dust“, „King For A Day Fool For A Lifetime“, „Album Of The Year“ te fantastičan povratnički lanjski „Sol Invictus“, uz singlove „Easy“, „Epic“, „From Out Of Nowhere“, „Midlife Crises“, „Ashes To Ashes“, „Sunny Side Up“ čine ih bendom o kojem govore kao legitimnim takmacima Red Hot Chili Peppersa za titulu najboljeg crossover benda svih vremena.

Osim Faith No More, kao soundtrack i zvučna podloga u priči o potrazi za savršenom vezom, pojavljuju se još glasoviti američki indie rock bend Girls Against Boys koji su uz dugogodišnju sjajnu karijeru skladali stvar „Kill The Sexplayer“ u kultnom filmu „Clerks“ Kevina Smitha, zatim američke punk rock legende i noćnu mora svih puritanaca The Dwarves te zabranjivani britanski glasni rock bend koji se originalno zvao Penthouse, ali je nakon velikog glazbenog uspjeha zbog tužbe istoimenog glasovitog magazina morao promijeniti ime u 50 Tons Of Black Terror.

