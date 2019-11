J.R. August, glazbenik svjetskog kalibra, sutra s početkom u 20 sati u Vintage Industrial Baru održat će koncertnu promociju iznimno hvaljenog dugosvirajućeg prvijenca “Dangerous Waters”. U prvom tjednu prodaje album je završio na prvom mjestu najprodavanijih, a prvi singl s albuma, “Crucify Me”, danas se našao i na prvom mjestu Top 20 liste Hrvatskog radija.



Čuveni Coldplay uvrstio ga je na listu talentiranih glazbenika, J.R. August, pravim imenom Nikola Vranić, vanserijski je talent spreman za svjetske pozornice. Između klavirskih nota, a žanrovski neuhvatljiv, J.R. August od pojavljivanja i prvih pjesama oduševljava publiku i kritiku. Prvijenac »Dangerous Waters« svake je pažnje vrijedan uradak u kojem se ocrtava njegov izniman talent. Glazba koju stvara vuče utjecaje iz različitih smjerova: od starog klavirskog bluesa i boogie-woogieja, preko folk kantautora pa do suvremene indie glazbe – ali je u potpunosti njegova, sastavljena od njegovog imaginarija rijeka, šuma i životinja koje u njima žive.



Ovih dana svjetlo dana ugledao je vaš album prvijenac »Dangerous Waters«. Recite nam malo više o albumu, s kim ste surađivali?

– Album je snimio i smiksao Dražen Završki, vrhunski ton majstor i moj dobar prijatelj! Cijeli album je snimljen u Zaboku u periodu od četiri godine, na dvije lokacije. Za mastering je zadužen Goran Martinac, a na albumu su sudjelovali moji zboraši – Livija Zgurić, Alen Vranić, Josipa Šupljika, Jasmina Bošnjak, Lana Veljačić, Anja Knezović, Ana Anić, Filip Meštrović, Jelena Mesarić, Katarina Matković, Mirela Arelić i Tinka Bulić – koje vodi Sebastian Jurić i članovi benda – Miroslav Lehpamer, Ivan Džajić, Jura Herceg, Lujo Parežanin, Pavle Miljenović i Marko Gudelj.



Album je formalno prvijenac, no na njemu su i skladbe objavljene na pet prethodnih EP-a?

– Da, album je prvijenac i sadrži šest pjesama s prethodna dva EP albuma, »33« i »Black Waters«, koje smo obnovili i napravili bolji mastering, te četiri nove nikad prije objavljene pjesme, od kojih je tu i naslovna, »Dangerous Waters«.



Cijeli život

Na svojevrstan način ovo izdanje zatvara jedno i otvara novo poglavlje vašeg stvaralaštva?

– Tako je! Otkad znam za sebe želio sam biti glazbenik, a posebno kantautor! Kruna rada svakog autora je dugosvirajući album. Meni je trebalo puno vremena da se upoznam, da izbrusim zanat pisanja pjesama, stil, a i engleski jezik tako da sam izuzetno ponosan i sretan što je »Dangerous Waters« vani, a k tome se i super prodaje u fizičkom izdanju.



U glazbi ste gotovo cijeli život, vaša biografija kaže da ste još u školi krenuli sa sviranjem po lokalnim barovima u malim gradovima na sjeveru Hrvatske?

– Da. Sviram pred publikom otkad znam za sebe, a prve novce sam počeo zarađivati s 12 godina svirajući u restoranu. S 15 godina sam počeo osnivati bendove, a nakon povratka s turneje po Los Angelesu sa Zackom Dustom, toliko sam bio impresioniran njegovom ambicijom i pjesmama na engleskom jeziku da sam i sam odlučio probati pisati pjesme na engleskom.



Kao prateći glazbenik, nastupali ste i svirali s mnogim zanimljivim imenima, posebice stranim?

– Da! I to sve zahvaljujući upravo Zacku i bendu Voodoo Lizards. Pjevao sam back vokale back vokalu Rolling Stonesa, svirao s gitaristom Micka Jaggera, svirao na istom albumu s bubnjarom Tomom Pettyja, back vokalom Whitney Houston, perkusionistom koji je svirao čak s Hendrixom itd.



Nastupali ste i u čuvenim klubovima u Los Angelesu – Viper Room, Whisky A Go Go i Rainbow Bar?

– Da! To je sve bilo opet zahvaljujući Zacku Dustu koji me 2010. poveo sa sobom u Los Angeles gdje smo prvo snimili njegov prvijenac »Other Side of Ocean« – morate to poslušati ako niste! – a iste godine smo i napravili turneju po gradu! Svirali smo u svim tim poznatim klubovima i barovima gdje su svirali Doorsi, Gunsi itd. Bilo je to super iskustvo, pogotovo zato jer sam tek navršio 21 godinu, a u Americi si tek s 21 punoljetan.



Klik zbog Coldplaya

Coldplay je vašu skladbu »Man with the Magnificent Mind« uvrstio na svoju listu talentiranih glazbenika?

– Da. To me izgleda obilježilo za sva vremena. Prije mi je to jako išlo na živce, ali sad vidim da ljudi jednostavno moraju imati nekakvu referencu kako bi nekome ili nečemu dali priliku. Danas su svi glazbenici, fotografi, glumci i influenceri, pa ljudima treba neki orijentir kako bi čim manje gubili vrijeme na nepotrebne stvari. Što se mog poziva tiče, taj segment s Coldplayem pomogao mi je da ljudi kliknu i poslušaju moju prvu pjesmu koju sam objavio pod imenm J.R. August, »Man with the Magnificent Mind«.



Vaša glazba vuče utjecaje iz različitih smjerova: od starog klavirskog bluesa i boogie-woogieja, preko folk kantautora pa do suvremene indie glazbe?

– Ima svega. Nadodao bih da ima i gospela, a i klasike u tom miksu. »Dangerous Waters« je nekakav miks folka, klasike i gospela ako mene pitate.



Što trenutačno slušate i na čijoj ste glazbi odrasli?

– Slušam puno country glazbe, ali i moderne glazbe u zadnje vrijeme. Odrastao sam na Beatlesima, Stonesima, Dylanu, 2Pacu, Eminemu, Dire Straitsima, Ray Charlesu, Haustoru, Rundeku, Parnom valjku …



Što vas inspirira?

– Apsolutno sve!



Koncertna promocija albuma održat će se u Vintage Industrial Baru 14. studenoga. Kad ćete u Rijeku?

– Da, 14. studenoga službeno promoviramo debi album »Dangerous Waters«, a nakon toga idemo po Hrvatskoj i regiji! Trebali bismo i do Rijeke. Pratite moje društvene mreže i saznajte na vrijeme! Hvala puno svima na podršci!

Komentari

komentara