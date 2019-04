Kako gledati muziku? Zanimljivo je pitanje na koje odgovor pokušava dati izložba plakata postavljena u Galeriji SKC u Palachu u sklopu Impulse festivala. Riječ je o izložbi atraktivnih radova iz područja grafičkog dizajna, usko vezanih za koncertni program agilne riječke booking i promo organizacije Distune Promotion, a čiji su autori dizajneri Antonio Karača i Petra Vrdoljak koji zajedno djeluju kao studio Radnja.



Osnovna krilatica Radnje je »Design solutions for growing business«, što ukratko opisuje svrhu njihova rada – korištenje dizajna za poboljšanje poslovanja i uspostavljanje prepoznatljivosti na ciljanom tržištu, u ovom slučaju glazbene industrije.

– Ova izložba rezultat je dugogodišnjeg prijateljstva s dragim ljudima iz Rijeke. Izložba počinje plakatom riječkog benda My Buddy Moose, i završava plakatom grupe The Strange, koju sad čine i Riječani, kazali su na otvorenju izložbe Petra Vrdoljak i Antonio Karača.



Gledanje muzike termin je koji su osmislili kako bi sa što manje riječi opisali nit vodilju, prisutnu iza svakog plakata za pojedini event.

– U dizajnu koncertnih plakata važno nam je predstaviti bend i muziku na primjeren način te vizualno prenijeti atmosferu benda, kako bi pozvali publiku da prisustvuje koncertu – pogleda i posluša muziku, kažu, a aktivna suradnja s Distuneom na popularizaciji koncerata kao oblika zabave iziskivala je vizualni odmak od standardnog koncertnog plakata s fotografijom i tekstom, zbog čega su u radu odabrali formu znaka kao osnovni vizualni element. Izložba prikazuje vizualne identitete proteklih glazbenih događaja kroz koncertne plakate, ali pruža uvid i u nove smjerove popularizacije glazbe kroz suradnju Distunea i Radnje.

Izložba se može pogledati od 10. do 13. travnja u Galeriji SKC. Ulaz je slobodan svim posjetiteljima, a Galerija SKC bit će otvorena u četvrtak i petak od 17 do 20 sati, i subotu od 10 do 17 sati, za vrijeme trajanja Sajma ploča u obližnjoj Kružnoj ulici.

Program Impulse festivala nastavlja se danas u Beertiji na Trsatu gdje je za 19 sati zakazana tribina »Biti glazbeni producent« s Matejem Zecom i Markom Mrakovčićem kao gostima, dok je moderator Voljen Korić. Na istom mjestu od 20.30 na rasporedu je koncert bendova Flip Flop Fatality i Šumski. Za kraj šestog izdanja festivala na scenu stupa energetska rock senzacija, Repetitor i Punčke, u subotu u Pogonu kulture.

