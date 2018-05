Skupina God Is An Astronaut, prvi je povrđeni headliner 5. izdanja Impulse Festivala koji će se održati u Rijeci od 13. listopada do 10. studenog 2018.

Otkad je formiran, prije 16 godina, bend se istaknuo kao jedan od vrhunskih, prvoligaških instrumentalnih skupina. Kroz svoj rad spajaju intenzivne rock instrumentale, kombinirajući eterične i emotivne zvukove, koji uvelike nadahnjuju dinamikom i sveprisutnim melodijama. Svako od njihovih prethodnih izdanja pružalo je pravo sonično putovanje, pa tako i deveti po redu, album ”Epitaph” (izdan u travnju ove godine za Napalm Records), donosi svježinu i napredak, istodobno ostajući dosljedan svojim korijenima.

U sklopu svoje nadolazeće europske turneje po prvi put dolaze i do Rijeke, na svoj jedini ovogodišnji koncert u Hrvatskoj.

Artwork za cover albuma napravio je francuski umjetnik Fursy Teyssier i savršeno se uklapa u melankolično raspoloženje cjelokupnog opusa.

God Is An Astronaut čine Torsten Kinsella na gitari i vokalu (piano, synths), Niels Kinsella na basu i Lloyd Hanney na bubnjevima.

Ulaznice

Prodaja early bird ulaznica već je krenula i mogu se nabaviti do 24. lipnja po cijeni od 85 kuna.

U pretprodaji, od 25. lipnja do 12. listopada cijena ulaznice iznosi 110 kuna dok se na dan koncerta penje na 130 kuna.

Prodajna mjesta

Dallas Music Shop Rijeka i sustav Entrio: https://www.entrio.hr/event/god-is-astronaut-na-impulse-festivalu-5226.

Impulse je klupski festival koji spaja niz riječkih lokacija s misijom promocije urbane kulture: glazba će biti posvuda od 13. listopada do 10. studenog 2018. u organizaciji Distune Promotiona i Studentskog kulturnog centra Sveučilišta u Rijeci.

