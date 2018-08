Sjajnim koncertom u lipnju ove godine zagrebački rock sastav Psihomodo pop dostojno je obilježio 35 godina od osnutka te još bitnijih 30 godina od svog debitantskog albuma, odlične ploče »Godina zmaja« koja nedvojbeno spada u red ponajboljih debitantskih albuma hrvatskog rocka.

Neposredno po njenom objavljivanju 1988. godine Psihomodo pop postali su prava koncertna atrakcija tada vrlo jake rock scene bivše države, a budući da do uspjeha nisu došli preko noći, već ustrajnim i upornim petogodišnjim radom tijekom kojeg su se razvijali i rasli svirački, bilo je jasno da je na pomolu sastav koji će još puno toga moći dati.

Fascinantan debi

Grupa je osnovana 1983. godine i nastala je u okviru tada vrlo žive zagrebačke rock scene, a osnivaju je bubnjar Tigran Kalebota i basist Smiljan Paradiš koji su zajedno svirali u grupi Neron. U osnivače uz njih dvoje spada i tada vrlo mladi pjevač Davor Gobac koji je prvo iskustvo rock pjevača stekao još kao trinaestogodišnjak u grupi Klinska pomora. Nova postava traži i promjenu imena pa se Neron pretvara u Psihomodo pop, a grupa počinje nastupati po zagrebačkim klubovima svirajući čvrsti i jednostavni rock utemeljen ponajprije na zvuku grupe Ramones te nekim dijelovima ostavštine sastava kao što su T. Rex, Stooges ili Rolling Stones. Godine 1985. u sastav ulazi gitarist Saša Radulović, a dvije godine potom formiranje prve postave zaključeno je ulaskom u grupu drugog gitariste Vlatka Čavara. U toj postavi Psihomodo pop su, iako nemaju objavljen još niti jedan singl, prava koncertna rock atrakcija koja nastupa po cijeloj tadašnjoj državi oduševljavajući ljubitelje čvrstog rocka i pitkog punka pa je logično da nakon petogodišnjeg rada koji je ostao zabilježen samo na demo snimkama svjetlo dana ugleda i album.

Njihov uporan rad i stvaranje iznimno vjerne publike prati zagrebački Jugoton, tada najveća diskografska kuća bivše države, koja odlučuje dati im šansu pa Gobac i društvo od 3. ožujka do 7. travnja 1988. godine u Audio/Video studiju »SIM« u Zagrebu snimaju svoj debitantski album s 12 pjesama. Producent je tada već ugledni i u radu s novovalnim grupama iskusni Ivan Stančić – Piko koji uspijeva na ploču prenijeti svu melodioznu energiju i žestinu koju uigrana petorka isporučuje pa je album odmah po pojavljivanju među najprodavanijima i najslušanijima a Psihomodo pop napokon imaju ono o čemu su sanjali – slavu i novce! Štoviše, zahvaljujući tome što su sjajnjim nastupom na nizozemskom rock festivalu Grote prijs of Netherland ušli u šest ponajboljih sastava (od njih 600!) stekli su pravo na snimanje TV spota. Tako je snimljen prepjev mega hita »Ja volim samo sebe« koji se u engleskoj verziji zvao »I’m In Love With Gobac« – bio je to prvi video spot prikazan na MTV-u s područja bivše Jugoslavije!

Vatrometni početak

Na spomenutom slavljeničkom koncertu grupa je odsvirala sve pjesme s albuma potvrdivši iznova kako je riječ o albumu koji jednostavno – nema loše pjesme. »Godinu zmaja« otvara vatrometna »Kad sam imao 16« sjajan novovalni rock and roll koji poštuje sve odredbe himnične rock glazbe i predstavlja idealan plesni uvod kojeg potom još bržim ritmom nastavlja »Nebo«, žestica rađena po uzoru na Gopcu i ostalima najdraži sastav, američku grupu Ramones, a to znači da sve pršti od ritma i melodioznosti u kojoj se idealno spajaju pop pjevnost šezdesetih i punk agresivnost drugog dijela sedamdesetih. »Ja sam« sa čvrstim a la Rolling Stones rifovima ukazuju i na druge glazbene uzore, a neki dijelovi teksta (»Ja sam bez imena, ja sam otpadnik, ja sam djevojčica«) jasno uobličavaju buntovnost i provokativnost koja će izvirati iz stihova brojnih njihovih pjesama često pisanih sustavom asocijacija i labavo povezanih u smislenu cjelinu. Korak dalje od toga svakako je »Frida«, jedna od onih pjesama s ovog albuma koje su stekle kultni status i ulaze u red onih koje se na koncertu moraju svirati i koje obavezno ulaze na svaku kompilaciju njihovih velikih hitova. Žene, erotika i glazba kao vječna opsesije Psihomodo popa i Gopca u ovoj su čvrstoj rock žestici u prvom planu, a u tim ljubavnim okvirima kreće se i odlična »Nema nje (Zauvijek)« u kojoj osjećaji samoće i tuge zbog smrti voljene nisu uobličeni u melankoličan i baladičan izraz, već u agresivni i pjevni punk. A strana potom je privedena kraju s na šezdesete oslonjenom »Hej, djevojko!«, obradom pjesme »I Wanna Be Your Boyfriend« objavljene 1976. godine na debitantskom albumu Ramonesa.

B stranu otvara njihov prvi mega hit, sjajna »Ja volim samo sebe« koja je danas sinonim za ovaj sastav. Pjesmu nosi zavodljivi plesni rock ritam i izvrsna izvedba Gopca te duhoviti tekst kojim se otkriva sve uočljiviji egoizam tadašnjeg doba. Slijede potom tri posvete njihovim rock junacima – »Ramona« je obrada istoimene pjesme njima najdražih Ramonesa objavljena na kultnom albumu »Rocket to Russia« 1977. godine, »Telegram Sam« je vrlo dobra obrada istoimenog hita grupe T. Rex znanog još iz 1972. godine i odličnog albuma »Slider«, a »Rano jutro« zahvala je akustičnim pjesmama Lou Reeda, pogotovo pjesmi »Coney Island Baby«, inače prva na albumu nešto sporija i tek pomalo baladična. No, bilo kakvu notu melankolije ubija Gobac izvedbom i tekstom u kojoj osamljenost i tuga bježe pred stihovima o »djevojčicama malim koje šeću gradom, a kečkice male lete zrakom«.

Snažan odjek

Za kraj su rezervirane dvije poslastice. »Ona vrišti da voli me« nudi sve što Psihomodo pop jesu – žestoki ali vrlo slušljivi i poletni plesni rock ritam te otkačeni tekst s puno ereotskih aluzija. Pomalo opasno, opsceno, skandalozno i incidentno – baš poput pravih rock grupa iz šezdesetih! Završna akustična na blues i country naslonjena »Leteći odred« po mnogima je i najkvalitetnija pjesma albuma, prva u kojoj se Gobac i društvo vrlo uočljivo iz svijeta zabave okreću i društvenim temama. Tekst govori o »ljudima s ceste« koji u životu nemaju ništa »osim svojih sudbina« pa često »žele poletjeti« što možeš učiniti i ti, »samo ako želiš«. Aluzije na bijeg od stvarnosti kroz alkohol ili drogu bile su više no jasne pa je pjesma postala i ostala »neslužbena himna« mnogih druženja uz opijate, mada je u svojoj srži daleko više od toga.

