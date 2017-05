Zvijezde novog punka Green Day slave 30. obljetnicu djelovanja nadasve uspješno – novim studijskim albumom »Revolution Radio« i zajedno s mnoštvom fanova na velikoj svjetskoj koncertnoj turneji.

Poznati kalifornijski trio koji je u svojoj dosadašnjoj karijeri izdao 12 studijskih ploča i prodao 85 milijuna primjeraka albuma, upravo je završio svoju sjevernoameričku turneju Revolution Radio Tour, a nastavlja je u Australiji i na Novom Zelandu, a zatim i u Europi na najvećim festivalima nakon kojih napokon stiže i u Ljubljanu, 6. lipnja gdje će im se pridružiti i legendarna američka punk skupina Rancid.

Billie Joe Armstrong, pjevač i gitarist Green Daya u nedavnom je intervjuu za Rolling Stone rekao:

– Svaki me dan iznova iznenadi to što smo dosegli, osjećaj je zaista jedinstven i zahvalan sam zbog toga. Uživam u stvaranju glazbe, a još i više kada nastupamo. Možemo nastupiti pred 14 tisuća ljudi u kojima se nalaze ljudi od 6 pa sve do 60 godina, ali svi zajedno pjevaju i plešu s nama. Sve su ruke u zraku!

Green Day su dobitnici mnogih prestižnih nagrada među kojima se nalaze Grammyji, Billboardove nagrade, MTV i AMA nagrade. Kao najmlađi su bend 2015. godine primljeni u Rock’n’Roll Hall of Fame gdje se nalaze u društvu najvećih glazbenih zvijezda. Nositelji su laskavih priznanja Q Awardsa za ‘Najboljeg koncertnog izvođača’ te nagrade glazbenog časopisa Kerrang! za najbolji glazbeno–scenski spektakl na kojem su publiku oduševili osim sa scenskim nastupom i s brojnim svjetlosnim efektima, vatrometom i pirotehnikom, a za nadolazeće nastupe imaju brojne kreativne ideje, među kojima se nalazi i nepogrešivi ružičasti zec koji je ujedno i maskota skupine.

Vrhunskom izvedbom na koncertima koji traju i po dva i pol sata, pripremaju set koji je sastavljen od oko 30 najpopularnijih pjesama iz njihove bogate glazbene karijere.

Njihova je najveća prednost nezaustavljiva adrenalinska energija i pozitivna poruka koju s velikim žarom, užitkom i iskrenim emocijama prenose svojoj publici. Njihova je tradicija da, na čelu s karizmatičnim frontmenom Armstrongom, od samog početka koncerta aktivira publiku, a nerijetko sretnike iz publike pozove i na pozornicu što koncertnu daje dodatnu realnu euforiju. Green Day stvaraju najbolju rock’n’roll zabavu koja publici u sjećanju ostaje kao fantastično iskustvo.

– Na koncertima želimo ostvariti pozitivnu energiju i osjećaj skupne povezanosti. Želimo da publika zaboravi na negativne stvari i da se zajedno s nama dobro zabave – zaista nam je najvažnije da se svi zajedno s nma dobro zabave, rekao je Billie Joe Armstrong za Rolling Stone u ožujku.

