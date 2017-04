U Tunel večeras dolazi Harp Explosion – Thee One Man Band iza kojeg se krije usnoharmonikaš Igor Djeke Iggy. Koncert počinje u 22 sata, a ulaz je besplatan.



Danas član kultne beogradske grupe Disciplin A Kitschme, a nekad frontmen vinkovačke grupe The Knuckleheads te član reggae dub grupe Sopotopot, kao Harp Explosion prvi je put nastupio 2009. godine i od tada je svoj one man band projekt predstavio u mnogim regionalnim i inozemnim klubovima. Godinu dana nakon nastanka projekta počeo je objavljivati online bootlege, gostovati na raznim kompilacijama i snimati studijske albume u DIY produkciji nazvanoj Dirty Harp Records. U srpnju 2014. samostalno je objavio hvaljeni treći studijski album »5 Years Later« na kojemu gostuje niz muzičara iz regije i inozemstva. Dvije pjesme s istog albuma izlaze i na vinilnoj singlici za nezavisnu švicarsku izdavačku kuću Noisegames Records. Kao instrumentalist gostovao je na nekoliko albuma domaćih garage bendova, dok je kao Harp Explosion pozornicu dijelio s mnogim bendovima i poznatim imenima novonastale svjetske one man band scene, održao nekoliko miniturneja i nastupa na poznatijim festivalima.

– Ovo će mi biti prvi put da nastupam u Rijeci kao Harp Explosion iako sam već dvaput nastupao u Tunelu, prije nekih osam, devet godina… Jednom sa svojim prvim bendom Thee Knuckleheads, a drugi put sam se slučajno zatekao na nekom jam sessionu (smijeh). Za Tunel pripremam svoj standardni repertoar koji se sastoji uglavnom od autorskih pjesama i nekoliko obrada u istom stilu, a sve zajedno je prošarano trailerima iz starih filmova koji mi pomažu da predahnem između pjesama, otkrio nam je Iggy.

Harp Explosion koristi moderni pristup one man band formi koji se preciznije naziva harmonica looping. Iggy uz pomoć svoje prepoznatljivo prljave usne harmonike gradi autorski garage blues repertoar nasnimavajući uživo rifove i teme na već postojeće loopove bubnja.

– Način na koji nastupam, harmonica looping, podrazumijeva korištenje usne harmonike i loop pedale. Pomoću nje uživo nasnimavam slojeve usnih harmonika i tako gradim aranžmane. Osim toga, koristim i usnimljene loopove bubnja i razne efekte pomoću kojih mijenjam boju harmonike. Stil sviranja harmonike je poseban po tome što ima taj prljavi Chicago blues prizvuk, a zapravo je moderan jer nastojim ne svirati uobičajene usnoharmonikaške rifove, objasnio je vinkovački glazbenik dodavši kako povremeno radi na novim pjesmama tako da već ima dovoljno ideja za novi album pa je sada samo pitanje kada će stići odvojiti vremena da to sve snimi.

