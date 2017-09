U subotu, 30. rujna u prostoru riječkog Exportdrva održava se ujedinjeno izdanje festivala Hartera i Karlovačko RockOffa s velikim imenima domaće rock scene, te nizom sjajnih glazbenika i glazbenica nove generacije.

Riječki festival ugostit će prvu finalnu večer Karlovačko RockOff festivala, koji potom putuje u Split, te posljednje dvije večeri održava u Zagrebu. Publika će u Rijeci od finalista moći čuti grupe Dno, Scarlet Notes, The Miceks i Manntru, koje sve već imaju koncertnog i diskografskog iskustva, dok se kao posve novo ime s vlastitim materijalom predstavlja riječka kantautorica i pjevačica Mirna. Od poznatih imena s njima će se na pozornicu popeti Let 3, Goran Bare i Majke te Kojoti.

DNO: Rijeka ima najviše senzibiliteta za alternativu

Alternativna rock grupa Dno osnovana je 2015. godine. Davor Novosel i Nino Šarić htjeli su nastaviti s radom i nakon razlaza grupe Cherkezi United, no u nekom novom smjeru. Pridružio im se bivši basist grupe No Comment iz Splita, Oleg Berić, pa je trojac počeo sklapati svoja iskustva u novi zvuk.

Što vam znači nastup na riječkom finalu RockOffa?

– Drago nam je da sviramo riječko finale RockOffa. Kao prvo, svoj trojici je Rijeka vrlo draga, ponajviše jer se oduvijek bavimo nekakvom nazovi alternativnom glazbom, za koju, po našem sudu, u Hrvatskoj Rijeka ima najviše senzibiliteta. Lako je svirat’ pred ‘domaćom’ publikom… U ovom slučaju nam je riječki koncert puno zanimljiviji.

Koliko uopće bendovima znači promocija koja dolazi s ovom vrstom festivala?

– Govorim u naše ime kad kažem da indolencija često gostuje u našoj kući. Stoga smo sa zadovoljstvom prepustili PR moment menadžmentu RockOffa koji to radi maestralno. Eto, ni do ovog razgovora ne bi došlo, da nema RockOffa.

Rockoff pokazuje bogatstvo scene. Koga biste vi izdvojili kao svoje favorite?

– Kako je rekao naš bubnjar Nino, svi su favoriti. I svi zaslužuju medalje. U ovoj zemlji baviti se autorskim radom koji nije dio učmale estrade i mainstreama prilično je Don Quijoteovski romantično. Nekima i vrlo besmisleno.

Što je bilo presudno u vašem slučaju za ulazak u finale?

– To ćete morati pitati žiri. Osim što smo privatno jako topla ljudska bića, oku smo podnošljivi ali daleko smo od preplanulog i isklesanog boy benda, stoga pretpostavljamo da im se svidjela pjesma koju smo poslali.

Festival se prvi put održava u Rijeci, Splitu i Zagrebu, geografski i žanrovski se decentralizirao, donosi mnogo različitih zvukova?

– Da, decentralizacija u ovom slučaju je odlična stvar, ako ništa drugo zbog logističkog, praktičnog elementa i možda se baš zbog toga prijavilo dosta bendova vrlo šarenog izričaja iz cijele Hrvatske.

Što nakon festivala?

– Nema dalje… samo dno… kaljuža.

MIRNA: Uzbuđena sam i sa znatiželjom iščekujem reakcije publike

Riječka kantautorica Mirna novo je ime na sceni, iako iza sebe ima iskustvo vokala u jam session bendu Cows & Chickens, te u country bendu Crooks & Straights, a bila je i back vokal u bendu Quasarr. Krajem 2016. počela je surađivati s Markom Mrakovčićem koji je zaslužan za aranžmane pjesama te produkciju.

Što vam znači nastup na riječkom finalu RockOffa?

– Nastup na ovogodišnjem Karlovačko RockOff festivalu, za mene je jako značajan, pošto će mi, upravo tamo biti prvi live nastup s mojim autorskim pjesmama. Moram priznati da sam jako uzbuđena, i s znatiželjom iščekujem reakcije publike. Također, drago mi je što se ove godine Rock Off održava u Rijeci, mom gradu, jer imam priliku nastupiti pred svojim prijateljima i poznanicima, a to mi mnogo znači.

Koliko uopće bendovima znači promocija koja dolazi s ovom vrstom festivala?

– Smatram da je promocija putem ovog festivala prilično značajna, jer bendovi dobivaju priliku da se njihove pjesme prezentiraju putem radija, televizije i drugih medija. Što je izvrsna prilika, jer je mnogima teško doprijeti do nekih od tih medija. Na taj način, Karlovačko RockOff daje veliki doprinos osnaživanju domaće rock scene, a bilo bi izvrsno kad bi bilo više takvih festivala.

Rockoff pokazuje bogatstvo scene. Koga biste vi izdvojili kao svoje favorite?

– Moram priznati da ima jako puno sjajnih bendova koji su se prijavili na RockOff. Kao osobne favorite, izdvojila bih The Miceks, Cubies i bend Ti, ja i moja mama.

Što je bilo presudno u vašem slučaju za ulazak u finale?

– Moguće da je originalnost, i pomalo drugačiji pristup rock glazbi.

Festival se prvi put održava u Rijeci, Splitu i Zagrebu, geografski i žanrovski se decentralizirao, donosi mnogo različitih zvukova?

– Tako je. Primijetila sam raznovrsnost, što je odlično. Također, sigurno da uključivanjem Rijeke i Splita, glazbenici imaju veću šansu prezentirati svoju glazbu širem krugu publike.

Što nakon festivala, kakvi su vam planovi za budućnost?

– Nakon festivala, planiram i dalje skladati nove pjesme, i raditi na njima, a u planove bi se mogli staviti i live nastupi.

MANNTRA: Svi su favoriti i nitko nije, rekao bi Mišo Kovač

Manntra je osnovana 2012. godine, te je već imaju dva albuma, a u pripremi je treći koji izlazi na jesen. Zvuk benda je žestoki rock sa velikim utjecajem etno i folk glazbe miješanom s elektronikom.

Što vam znači nastup na riječkom finalu RockOffa?

– Uvijek se veselimo svirati u Rijeci. Rijeka ima još uvijek taj nekakav rock duh i stav.

Koliko uopće bendovima znači promocija koja dolazi s ovom vrstom festivala?

– Ovisi kako kojem bendu. Ako je to bendu prvi susret s nečim takvim onda definitivno puno ili se nadoveže za ostale promocionalne aktivnosti koje već imaš.

Rockoff pokazuje bogatstvo scene. Koga biste vi izdvojili kao svoje favorite?

– Svi su favoriti i nitko nije – rekao bi Mišo Kovač.

Što je bilo presudno u vašem slučaju za ulazak u finale?

– Naše frizure.

Festival se po prvi puta održava u Rijeci, Splitu i Zagrebu, geografski i žanrovski se decentralizirao, donosi mnogo različitih zvukova?

– Je, sad imamo i zvuk morskog šuma. U Zagrebu nema mora.

Što nakon festivala, kakvi su vam planovi za budućnost?

– Imamo dogovorenu turneju po Njemačkoj, a nakon toga idemo dalje u iduću godinu!

THE MICEKS: U zemlji u kojoj cvate šund, Rockoff je sjajan projekt

Alen Kraljić – Kralja se vratio na glazbenu rock scenu sa sasvim novim bendom, The Miceks. The Miceks su potpuno novo ime na sceni sa čvrstim i modernim rock zvukom. Pjesme su Kraljino autorsko djelo. Bend uz Kralju čine mladi ali već iskusni rock glazbenici koji su svojom svirkom pred publikom već dokazali kako se ravnopravno mogu nositi s Kraljinim rock iskustvom.

Što vam znači nastup na riječkom finalu RockOffa?

– Mislimo da je riječki nastup na Rockoffu dobra prilika za predstaviti se publici i družiti se s drugim bendovima iz cijele zemlje.

Koliko uopće bendovima znači promocija koja dolazi s ovom vrstom festivala?

– U ovoj oazi neukusa u kojoj cvate šund svaki ovakav pokušaj je sjajan!

Rockoff pokazuje bogatstvo scene. Koga biste vi izdvojili kao svoje favorite?

– Ne bismo izdvajali nikoga posebno, svi su nam zakon!

Što je bilo presudno u vašem slučaju za ulazak u finale?

– Dobra pjesma!

Festival se po prvi puta održava u Rijeci, Splitu i Zagrebu, geografski i žanrovski se decentralizirao, donosi mnogo različitih zvukova?

– Super je da se festival širi čitavom zemljom i da izvođače može vidjeti više ljudi!

Što nakon festivala, kakvi su vam planovi za budućnost?

– Snimili smo album za diskografsku kuću Dancing Bear s 13 pjesama radnog naslova »Ljubav, voda i sloboda«. U pripremi je drugi singl »Mr. Bong« za koji ćemo snimiti spot i krenuti sa svirkama koje su najvažniji dio jednog benda!

SCARLET NOTES: Prvi put nastupamo pred riječkom publikom i jedva čekamo

Scarlet Notes je alter rock bend iz Zadra, u sastavu Zrna (vokal, bass gitara), Josip (bubnjevi) i Leonardo (gitara). Bend je osnovan 2010. godine. Njihov autorski rad prepoznat je od izdavačke kuće Aquarius Records, pa u rujnu potpisuju ugovor i izbacuju svoj prvi singl »Sanjamo«.

Što vam znači nastup na riječkom finalu RockOffa?

– Evo poklopilo se da će nam nastup na riječkoj dionici RockaOffa biti i prvi nastup u Rijeci. Double whammy. Očekujemo dobru zabavu i ništa manje.

Koliko uopće bendovima znači promocija koja dolazi s ovom vrstom festivala?

– RockOff je dobro medijski popraćen, pa je iz tog razloga odlična promocija uključenim bendovima.

Rockoff pokazuje bogatstvo scene. Koga biste vi izdvojili kao svoje favorite?

– Nemamo favorite. Mi se vodimo olimpijskom devizom ‘Važno je sudjelovati’. Svim izvođačima i sastavima želimo uspješne nastupe i dobru zabavu.

Što je bilo presudno u vašem slučaju za ulazak u finale?

– Presudno je bilo što smo se uspjeli prijaviti zadnji dan prijava, a ne dan poslije. Naš gitarist inače ništa ne prijavljuje na vrijeme.

Festival se po prvi puta održava u Rijeci, Splitu i Zagrebu, geografski i žanrovski se decentralizirao, donosi mnogo različitih zvukova?

– Istina. Prošpijali smo sve bendove na YouTubeu, festival je žanrovski raznolik, za svakog ponešto. Doduše, vidimo da se nije prijavio nijedan oldskultrešmetal bend, al nema veze, dogodine.

Što nakon festivala, kakvi su vam planovi za budućnost?

– Ha, mi imamo još pozavršavati nešto studijskog materijala i posnimati par spotova, a nakon toga ćemo snimati još studijskog materijala i spotova. No rest for the wicked. Također, tko leti, vrijedi…

Komentari

komentara