Čuvena TV kuća HBO otkupila je od BBC-ija prava za prikazivanje dokumentarnog filma „David Bowie: The Last Five Years“ koji prati posljednjih pet godina života i rada ovog velikana, ponajprije pojedinosti vezane uz objavljivanje albuma „The Next Day“ (2013) i „Blackstar“ (2016), kao i mjuzikla „Lazarus“.

Film je premijeru imao u siječnju ove godine na BBC televiziji, a kupnjom prava za SAD i ostali svijet HBO će sigurno zaraditi. Režiser dokumentarca je Francis Whatley, a uz prikaz rada na spomenutim albumima i mjuziklu, film nudi i razgovore s nekima od suradnika na tim projektima pri čemu među najzanimljivije svakako spada intervju sa producentom i dugogodišnjim Bowievim suradnikom Tonyjem Visconitijem.

Kad će film biti prikazan na TV kanalima HBO-a još nije poznato.

