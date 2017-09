Bivši i sadašnji djelatnici Dallas music shopa rezanjem torte i zajedničkim druženjem obilježili su u ponedjeljak dvadesetu godišnjicu otvaranja legendarnog riječkog glazbenog dućana.

Uz čašicu razgovora i nezaobilaznu glazbenu podlogu mnogi od njih prisjetili su se kako je bilo raditi u dućanu koji je obilježio sad već generacije riječkih ljubitelja dobre glazbe.

– Radio sam u Dallasu punih pet godina i bilo mi je super, kaže Robi Jovanović.

Dodaje kako je u tih pet godina upoznao mnoštvo ljudi s kojima je i dan danas u kontaktu.

– Najljepše od svega je bilo to što su ljudi uvijek dolazili dobro raspoloženi, jer su dolazili po glazbu svojih omiljenih bendova ili ulaznice za njihove koncerte. Pa kako čovjek ne bi bio raspoložen, nije to kao kad ideš kupovati pločice ili cement, ovo je nešto što se radi za gušt. I onda se to njihovo raspoloženje prenosilo i na nas prodavače, tako da je uvijek bilo odlično, kaže Robi.

Svojih prvih radnih dana u Dallasu prisjetio se i Nenad Jakšić, koji je bio jedan od prvih zaposlenika music shopa.

– Sjećam se razgovora za posao, još sam studirao, pitali su me jesam li pedantan. Pa na razgovoru za posao sam, što da vam odgovorim, da nisam, haha. Uglavnom, mislim da sam dobio posao jer sam rekao da Soundgarden nije grunge bend, nego metal, ali iz grunge razdoblja. Sve od tad pa nadalje, bilo je jedno jako veselo razdoblje u mom životu, a Josie je i tada i sad bila kraljica svemira, kaže Jakšić.

Dobroj atmosferi u Dallasu i na ulici ispred njega pomogli su i brojni prijatelji i suradnici dućana, a sve skupa bila je svojevrsna najava, nešto kao obiteljska uvertira u središnju proslavu koja će se odigrati 5. listopada u Dallasu, na Jadranskom trgu i Splitskoj ulici koja će toga dana biti zatvorena za promet.

Program proslave uključuje cjelodnevnu live svirku, koja će početi već u 12 sati, a voditeljica Dallasa Jovanka Bukvić Josie najavila je čitav niz riječkih i zagrebačkih bendova koji će uveličati proslavu.

Od najzvučnijih imena bit će tu Hladno Pivo, Urban&4, Let 3, Mr.Lee & Ivanesky, My Buddy Moose, Damir Halilić Hal, Elvis Stanić i još cijela plejada manje ili više poznatih izvođača, uz ponudu pića i raznoraznih proizvoda koje će na štandovima ponuditi partneri Dallas music shopa.

Komentari

komentara