Rolling Stone javlja da je otkazan veliki glazbeni festival Woodstock. Trebao je to biti glazbeni spektakl kojim bi se obilježilo pedeset godina od prvog Woodstocka, ali nažalost, sve je propalo. Glazbena postava se sastojala od velikih zvijezda pa je tako trebao nastupiti Jay-Z, Miley Cyrus, Dead & Company i mnogi drugi. Lineup bi uključio i izvođače koji su nastupili na originalnom festivalu Woodstock.

Početkom ožujka je sve najavljeno, a karte su trebale u prodaju na Dan planeta Zemlje u travnju. Prodaja ulaznica je zatim odgođena zbog problema oko lokacijske dozvole. Ovog je ponedjeljka glavni ulagač u festival, Dentsu, objavio da se festival neće niti održati.

„San svake agencije je raditi s legendarnim bendovima i biti povezan sa značajnim pokretima. Imamo jaku povijest produkcije iskustava koji okupljaju ljude oko zajedničkih interesa zbog čega smo odabrali biti dio Woodstockovog festivala povodom pedesete godišnjice“, prenosi Rolling Stone.

„Unatoč našim investicijama u obliku vremena, truda i posvećenosti, ne vjerujemo da bi produkcija festivala bila na razini događaja vrijednog imena ‘Woodstock’, istovremeno osiguravajući zdravlje i sigurnost izvođača, partnera i gostiju. Kao rezultat pažljive procjene, partner Dentsu Aegis Network’s AmpliFi Live je odlučio otkazati festival. Teško je, ali vjerujemo da je ovo najbolja odluka za sve uključene stranke“, stoji u priopćenju kompanije.

Najbolji izvođači našeg vremena

Festival se trebao održati u Bethelu (New York) na mjestu gdje se održao i originalni Woodstock. Za dvodnevni glazbeni spektakl od 16. do 18. kolovoza, bili su rezervirani i Imagine Dragons, John Fogerty, Robert Plant, Run the Jewels, Chance the Rapper, Halsey i mnogi drugi.

U ožujku je na medijskoj konferenciji rečeno da će festival podržati mnoge društvene probleme i promjene.

„Složili smo kombinaciju najboljih izvođača našeg vremena. Mnogi od njih su posvećeni društvenoj promjeni, imaju vlastite svrhe koje podržavaju, ali zajedno podržavaju globalne probleme poput klimatskih promjena i akcije ‘Black Lives Matter’.“, rekao je tada Lang.

Nakon što karte nisu puštene u prodaju na vrijeme, započele su i glasine o otkazivanju festivala. Tada je rečeno da je sve stavljeno na pauzu zbog dozvole koju je trebala izdati država New York te Ministarstvo zdravstva.

„Woodstock je fenomen koji više od pedeset godina privlači pažnju prema svojim principima, pa tako i glasine“, rekao je tada Lang odbacujući glasine.

Prema Billboardu, festival je otkazan zbog zabrinutosti oko kapaciteta i lokacijskih dozvola.

Organizator ne odustaje

Festival kojim će se obilježiti 50. godišnjica Woodstocka bit će održan unatoč povlačenju glavnog financijera koji ga je htio otkazati, poručio je promotor Michael Lang, producent i jedan od organizatora slavnog rock događaja iz 1969. godine.

Organizatori nastavljaju suradnju s lokalnim vlastima kako bi se nastavile pripreme za festival, poručio je Lang.

Woodstock 50 trebao bi se održati od 16. do 18. kolovoza u Watkins Glen Internationalu, u saveznoj američkoj državi New York, 250 kilometara od mjesta na kojem je 1969. održan glazbeni događaj koji je obilježio generacije mladih ljudi i rock glazbu.

»Jučer se naš financijski partner Dentsu-Aegis odlučio povući, obavijestivši nas da otkazuju festival upravo dok su puštali u javnosti priopćenje«, izjavio je Lang u izjavi za javnost.

Dentsu-Aegis kompanija je u japanskom vlasništvu čiji je investicijski ogranak sa sjedištem u Londonu Amplifi Live dan ranije objavio da festival neće biti održan.

»Još nam nije jasno zašto nam bacaju klipove pod noge i pokušavaju spriječiti održavanje festivala. Jedno je odlučiti da odustajete – a nešto sasvim drugo pokušati nas blokirati«, naglasio je Lang.

»Woodstock nikada nije bio Dentsuovo vlasništvo pa ga nemaju pravo ni otkazati«, dodao je.

»Ne odustajemo – Woodstock 50 bit će održan i bit će veličanstven!«, poručio je.

