Po službenim podacima jedna od najuspješnijih ovogodišnjih turneja u dosadašnjih osam mjeseci je „Holdin’ My Own Tour“ američkog heartland rockera Erica Churcha koji je odlučio uvećati brojke i povećati zaradu kroz projekt nazvan „61 Days in Church“.

Pod tim nazivom Church će za Apple Music na tržište plasirati oko 130 pjesama snimljenih na toj turneji. Sve će se te pjesme moći „streamati“, a koncertni CD i vinil s izborom ponajboljih trenutaka trebali bi u prodaju tek u proljeće naredne godine, točnije 21. travnja na Record Store Day.

