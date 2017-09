Ako nema materijala za novi studijski ili live album, Neil Young rješenje pronađe u ogromnoj količini do sada u dugotrajnoj karijeri snimljenog materijala.

Tako je ovih dana predstavio »novi« album pod nazivom »Hitchhiker«. No, već pogled na popis pjesama pokazuje kako uglavnom nije riječ o novim pjesmama, već probranom materijalu s kraja sedamdesetih, a preslušavanje pokazuje kako je riječ o akustičnim verzijama pjesama zastupljenih na albumima »Rust Never Sleeps« (1979), »Comes A Time« (1978) te »Hawks & Doves« (1980).

Riječ je o snimkama koje je Young uz pratnju akustične gitare napravio 11. kolovoza 1976. godine u Indigo studiju u Malibu, a posebnu vrijednost tim pjesmama daje činjenica da ih je Young odsvirao za svoj gušt znatno prije no što su se pojavile na spomenutim albumima pa i stoga nedvojbeno imaju prilično veliku vrijednost, posebno za ljubitelje Youngove glazbe. No, najvrijedniji dio albuma ipak su dvije do sada neobjavljene skladbe – »Hawaii« i »Give Me Strength« – koje je Young povremeno izvodio na koncertima.

