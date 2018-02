Uoči objave albuma »To Hold« grupa Jonathan predstavila je novi singl imena »I Never Meant To Be There«.

Nakon pjesme »Something To Cry About«, »I Never Meant To Be There« druga je pjesma koja najavljuje novo izdanje hvaljenog riječkog benda.

Snimanje je obavljeno u studiju Marka Mrakovčića, a miks i mastering potpisuje Matej Zec. Pjesmom koja stilski odskače od dosadašnjih radova grupa najavljuje skori izlazak albuma »To Hold«.

Album kojim Jonathan autorski zaokružuje cjelinu bit će objavljen u ponedjeljak, 19. veljače. Grupa će uskoro objaviti i datume koncertnih promocija u Zagrebu, Rijeci te ostatku regije.

