Uz neka od najatraktivnijih svjetskih, regionalnih i domaćih glazbenih imena, vrhunskom line-upu INmusica #12 pridružuje se još nekoliko odličnih domaćih bendova – The Black Room, Slow Motion Suicide i Sunshine Madness.



The Black Room odlična je riječka četvorka čiji zvuk se može najbolje opisati kao mješavina tamnijih zvukova bluesa, garage rocka i neo-psihodelije 80-ih i 90-ih. Njihovi tekstovi inspirirani su osobnim pričama iz grada s protagonistima koji žive u ozračju rocka, poezije i noćnog života, a istraživanje, osobna sloboda te društveni statusi samo su neke od tema koje prenose u glazbu. Njihov debitantski album “In This Town Lies a City” objavljen je 2016. godine te je naišao na sveopće odobravanje kako kritičara tako i publike.



Jedno od najvećih osvježenja domaće scene u posljednjih nekoliko godina Slow Motion Suicide uspješno kombinira elemente alternativnog rocka i popa te moćne gitarske zvukove poput Foo Fightersa, Biffy Clyra, Incubusa… Njihov prvi studijski album “ Slow Motion Suicide” objavljen je 2016. godine, a najavljen je singlom “Castaway”.



Sunshine Madness četveročlana je riječka kombinacija rocka, funka i alternativnog rocka, osnovana 2009. godine. Njihovi tekstovi inspirirani su osobnim pričama članova benda, društvenim problemima svakodnevnice, a instrumentalni dio obilježavaju čvrsta baza bubnja i basa, začinjena snažnim gitarskim riffovima i melodičnim dionicama. Bend je svoj prvi EP “Transcedning” objavio 2012. godine, a njegova odlična prihvaćenost omogućila im je nastupe diljem Hrvatske i Slovenije. Njihov debitantski album s kojeg je već objavljen singl “Raindrop Shadows” očekuje se do ljeta 2017. godine.



Domaća pojačanja The Black Room, Slow Motion Suicide i Sunshine Madness pridružuju se line-upu INmusic festivala i velikim Kings of Leon, Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Michaelu Kiwanuki, Flogging Molly, Darku Rundeku, Slaves, Repetitoru, Slaves, Danko Jones, Booka Shade i mnogim drugima.

INmusic festival bit će održan od 19. do 21. lipnja 2017. godine na prekrasnom zagrebačkom jezeru Jarun. Potražnja za ulaznicama izrazito je velika te se ove godine očekuje i rekordna posjećenost. Festivalske ulaznice dostupne su po cijeni od 449 kuna do 19. svibnja. Jednodnevne ulaznice po cijeni od 350 kuna za 19. i 21. lipnja i jednodnevne ulaznice za 20. lipnja po cijeni od 400 kuna u prodaji su od 2. svibnja te se mogu kupiti isključivo putem službenog INmusicovog webshopa. Sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna dostupne su putem službenog festivalskog webshopa.

