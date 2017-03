Drugi dan četvrtog Impulse Festivala započeo je u Palachu glazbenom tribinom na temu »Booking: gdje se vidiš za pet godina?«, a nastavio se u Tunelu gdje je nastupila hvaljena splitska kantautorica Lovely Quinces.

Mlada miljenica riječke publike preksinoć je u klubu pod prugom svirala »na šešir« tako da se ulaz nije naplaćivao, ali se regulirao rezervacijama kojih je bilo i više od kapaciteta Tunela. Pred mnogobrojnom publikom talentirana glazbenica nastupila je sama sa svojom gitarom, uspješno nadglašavajući nepristojne posjetitelje kojima njezina svirka nije bila u prvom planu.

Kantautorica koja je u zadnje tri godine dijelila pozornicu s Kurtom Vileom & The Violetorsima, Morcheeebom, Robertom Plantom i mnogim drugim slavnim inozemnim imenima, predstavila se autorskim materijalom i obradama dragih joj pjesama koje se izvrsno uklapaju u njezinu glazbenu priču. Lovely Quinces, pravim imenom Dunja Ercegović, iza sebe ima EP »No Room For Us« i prvi dio albuma »Meet in the Moscow, part one«, a planovima za 2017. ima nove europske turneje i objavu drugog dijela albuma. Oba EP-a bit će spojena na istoimeni album »Meet Me In Moscow« koji će krajem godine biti objavljen na CD-u i LP-u. Na trenutke tiha i sramežljiva, a u drugom trenu glasna i drska, onima koji su je došli poslušati Lovely Quinces priredila je odličnu glazbenu poslasticu.

Program četvrtog Impulse Festivala danas se u Palachu nastavlja drugim danom besplatne radionice primitivnog tiska This Town Need Posters pod vodstvom arhitekata Svena Sorića i Hrvoja Spudića. U 20 sati u Art-kinu Croatia bit će održana riječka premijera filma »Nosi se s tim pitanjem – Frank Zappa svojim riječima« redatelja Thorstena Schüttea.

Komentari

komentara