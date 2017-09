Nagrađivani britanski indie pop bend Daughter objavio je album „Music from Before The Storm“ koji je ujedno i soundtrack dugo očekivane video igrice „Life Is Strange: Before The Storm“.

Ovo je prvi soundtrack na kojem je bend ikada radio, a u cijelosti ga možete preslušati na sljedećem linku: http://www.deezer.com/ album/46663382.

Album je najavljen singlom „Burn It Down“ kojim su Daughter obradovali svoje obožavatelje, ali i potpuno novu publiku, uzevši u obzir da je u pitanju drugi dio već vrlo popularne video igre. Kreativni proces ove jedinstvene suradnje zabilježen je u kratkom dokumentarnom videu koji možete pogledati:

Ono što video igru „Life Is Strange: Before The Storm“ i njenu prethodnicu „Life Is Strange“ izdvaja od ostalih video igara na tržištu je jedinstvena forma koja se bavi svakodnevnim problemima, ali se dotiče i nekih ozbiljnijih problema kao što su nasilnost, samoubojstvo, tinejdžerska trudnoća, kao i kompleksnost prijateljskih i ljubavnih odnosa. Daughter su skladanju pristupili temeljito, pokušavajući popratiti priče i osećaje svih likova u igrici.

Komentari

komentara