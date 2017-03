Evo prilike za bogate sakupljače rock memorabilija (a ima ih!). Naime, na prodaju će na velikoj aukciji 27. ožujka u New Yorku ove godine čuveni miks pult (konzola) na kojem su u legendarnim londonskim The Abbey Road Studijima Pink Floydi snimili kultni »The Dark Side of the Moon«!

Pod nazivom The Abbey Road Studios EMI TG12345 MK IV recording console taj je snimateljski pult – srce snimanja svakog albuma – u spomenutim studijima za snimanje služio od 1971. to 1983. godine, a nakon Floyda na njemu su svoje solo albume snimali članovi grupe The Beatles – Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr – ali i mnogi drugi autori kao što su Kate Bush ili grupa The Cure.

TG12345 MK IV stvorili su zajedničkim radom stručnjaci Abbey Road studija i diskografske kuće EMI. Nakon što su Pink Floyd na njemu snimili svoje remek djelo bitno je poraslo zanimanje za tehnički pristup snimanju glazbe pa je došlo do ubrzanog razvoja studijske tehnike što je pak već 1983. godine taj početkom sedamdesetih godina najmoderniji snimateljski miks pult učinilo pomalo zastarjelim pa su ga vlasnici studija prodali producentu Mikeu Hedgesu koji ga je koristio u svom studiju sve donedavno i koji tvrdi da je još uvijek u izvrsnom stanju te da se na njemu mogu snimati i najzahtjevniji albumi. To vjerojatno neće biti toliko bitno budućem kupcu koji će se prije no mogućnošću snimanja moći hvaliti činjenicom da kod kuće ima album na kojem je od lipnja 1972. pa do siječnja 1973. godine snimljen »The Dark Side of the Moon«.

