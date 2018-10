Jubilarno, peto izdanje Impulse Festivala je iza ugla i spremno čeka da glazba ponovno bude posvuda – od 13. listopada do 10. studenog riječku publiku očekuju premijerna koncertna gostovanja, radionice i prezentacije, party, sajam ploča, neizostavni filmski segment kao i tribina. Svi programi, na više gradskih lokacija uz moto „glazba je posvuda“ promoviraju Rijeku kao urbanu klupsku sredinu.

Od brojnih događanja svakako treba izdvojiti koncertni nastup irskih post-rock velikana God Is An Astronaut, koji u sklopu europske turneje dolaze po prvi put u Rijeku. Na jedinom koncertu u Hrvatskoj publici će predstaviti novi, deveti po redu album “Epitaph”, kao i nezaboravne uspješnice s ranijih albuma poput „Forever Lost”, “Echoes”, “Suicide by Star” i “Frozen Twillight”. Sve ovo bit će popraćeno posebnom rasvjetom, pa publiku 13. listopada u Pogonu Kulture očekuje audio-vizualni spektakl.

Službena satnica koncerta: 21.00 sat – otvaranje vrata 22.30 sati – God Is An Astronaut

Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 110 kuna dostupne u Dallas Music Shopu Rijeka, Croatia Recordsu u Rijeci, Dirty Old Shopu Zagreb i u sustavu Entrio (bit.ly/2NuI94X), a na dan koncerta cijena ulaznice iznosit će 130 kuna.

Edukativni segment

U sklopu edukativnog segmenta festivala održat će se prezentacijska radionica Vibrabox 18. listopada u Book caffeu Dnevni boravak. Voditelji projekta Valent Samardžija i Tin Đudajek održat će radionicu na kojoj će predstaviti cjelokupno bogatstvo domaće glazbene scene, razgovarati o budućnosti domaće glazbe, ali najvažnije od svega, predstaviti novitet projekta Vibrabox, s kojim će slušatelji moći direktno utjecati na izbor glazbe koju slušaju u Dnevnom boravku.

Uvijek zanimljiv segment su i Impulse tribine. Ovogodišnja nam donosi razgovor o radu u glazbenoj industriji iz perspektive njezinih protagonistica. Gostuju Lucija Ivšić (Punčke, LAA, Cereal booking, Zagreb), Andrea Laurić (TIPSY, Rijeka) i Monika Marušić (LAA, The Garden, Zagreb) uz moderaciju Milje Juretić (FILTHY RICH, Rijeka). Vrijeme i mjesto razgovora ječetvrtak, 25. listopada u OKC-u Palach.

Subotu, 27. listopada možemo prozvati i “Danom vinila”. Naime, u Omladinskom kulturnom centru Palach već od 10 sati ujutro kreće 11. po redu Sajam ploča da bi oko 12 sati deset polaznika/ica ugrabili/e nova znanja na radionici „Mala škola vinila“ koju vodi DJ Jopa.

Večer ili točnije cijelu noć zabava se nastavlja u režiji Hrvatske Funk delegacije. Najveća putujuća karavana opsesivno kompulzivnih jahača gramofona, Hrvatska Funk delegacija prvi put nastupa u Rijeci. Iza žanrovski širokog kolektiva od 16 delegata u Rijeci će u dosad nečuvenoj cjelonoćnoj back2back formaciji na četiri gramofona nastupiti njih šest: DJ Bocca Sofistifunk, DJ Venom, DJ Soul Bader, DJ Slipmat, DJ Jopa i Dr. Smeđi Šećer u OKC-u Palach.

Pet svirki

Povodom petog izdanja, održat će se pet svirki – osim headlinera na festivalu nastupaju: White on White (Rijeka), koji uz bend promovira album prvijenac “Out of nowhere” 19. listopada na Botelu Marina, sjajna zvijezda mlađe generacije hrvatske kantautorske scene LŁ(Zagreb) s koncertnom promocijom albuma prvijenaca „Susret“ 25. listopada na Botelu Marina, a za ljubitelje buke, tu je HC / Punk večer koja će 3. studenog uz bendove Debeli Precjednik (Osijek) i Ponor (Zagreb) protresti Omladinski kulturni centar Palach.

Filmska umjetnost nezaobilazan je dio Impulsea i zato 2. listopada u 21 sat idemo na ekskluzivnu projekciju nagrađivanog dokumentarnog filma „Scream for me Sarajevo“ (2017.), u režiji Tarika Hodžića u Art-kino Croatia. “Scream for me Sarajevo” film je koncertu održanom u nemogućim uvjetima. Priča je to o glazbenicima koji su riskirali svoje živote kako bi došli svirati ljudima, koji su riskirali živote da bi ih došli slušati.

Festival završava tulumom u klubu Život, 10. studenog kad je na programu „groznica subotnje večeri uz playlistu iz pakla“. Impulse crew cijelu noć vrtit će Indie-New-Wave-Post-Punk-Garage-Rock-True-Black-Metal-Synth-Pop.

Ulaznice

Ulaznice za sve pojedinačne programe festivala nalaze se Dallas Music Shopu Rijeka, Dirty Old Shop Zagreb i u sustavu Entrio. Festival organiziraju Distune Promotion i Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci, sufinanciraju Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Rijeka, Sveučilište u Rijeci i Zaklada Kultura Nova.

Vizualni identitet festivala oblikovao je dizajnerski duo Radnja, koji čine Petra Vrdoljak i Antonio Karača.

