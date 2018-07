Jedna od vodećih protagonistica mlađe generacije hrvatske kantautorske scene, Luce, punim imenom Lucija Ćustić, u sklopu popularnog riječkog festivala Impulse predstavit će album »Susret« i to na botelu Marina 25. listopada.



– Neovisno o glazbenom žanru, uho će mi uvijek najprije izoštriti i doživjeti pomalo sjetne, melankolične, molske note, kaže za svoj senzibilitet mlada kantautorica koja nas je osvojila EP-em »U bojama« izdanim u jesen 2015., nakon čega je uslijedio prvi solistički koncert u rasprodanom Malom pogonu Tvornice, poziv glazbene dive Josipe Lisac za gostovanjem na tradicionalnom koncertu u čast Karlu Metikošu, nominacija za Best Music Act 2016. na MTV Adria, a iste godine u ruke joj je predana i nagrada Hrvatskog radija za kantautoricu godine u Music Pubu Zlatka Turkalja.



Ove jeseni, s prvim samostalnim dugosvirajućim albumom »Susret«, Luce će predstaviti i potvrditi raskoš jedinstvena talenta. U pet godina rada stvorila je respektabilan koncertni repertoar »Možda mi«, »Na oblaku«, »Nakon dana tog«, »Sama ostajem« postali su njezine prve koncertne uspješnice, ali i nedavni singlovi poput »Vraćam se«, »Bar još tren«, »Otkucaji« i posljednja »Još i sad« nastavljaju prepoznatljiv umjetnički stil talentirane kantautorice, koja potpisuje tekstove i glazbu.



Broj ulaznica za koncert na botelu Marina koji počinje u 20 sati, ograničen je na stotinu zbog atmosfere i kapaciteta prostora botela. Cijena ulaznice iznosi 35 kuna u pretprodaji i 55 kuna na ulazu. Ulaznice se od danas, od 10 sati mogu kupiti u sustavu Entrio, te u Dallas Music Shopu Rijeka. Uz koncertne, u prodaji je i ograničen broj festivalskih ulaznica za sve koncerte i popratne događaje petog izdanja Impulse festivala, a mogu se kupiti također u sustavu Entrio po cijeni od 175 kuna do 9. rujna, te 200 kuna do 30. rujna.

Impulse je klupski riječki boutique festival koji spaja više gradskih lokacija s misijom promocije urbane kulture, glazba će punih pet tjedana, od 13. listopada do 10. studenog biti posvuda u organizaciji Distune Promotiona i Studentskog kulturnog centra (SKC) Sveučilišta u Rijeci.

