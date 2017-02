Kako se bliži festival, tako i program postaje sve bogatiji, te je uz najavljeni koncert američkog benda Swans, te glazbenu tribinu Megahertz, jučer najavljena riječka filmska premijera, još jedna tribina i te koncert.

Kako je jedan od ciljeva Impulse festivala međusobno povezivanje sličnih i srodnih, kako osoba tako i organizacija koje se bave glazbom, druga ovogodišnja tribina na temu bookinga u glazbenoj industriji održat će se u OKC-u Palach, 28. ožujka s početkom u 19 sati uz goste – booking veterane, Vedrana Menigu iz zagrebačkog Pozitivnog ritma, Maria Grdošića iz zagrebačke Los Angeles Agency, Dražena Baljka iz riječkog Neuro Radnika i moderatora Edu Plovanića.

– Tribina će tematizirati organizaciju živih nastupa, kao najzanimljivijeg aspekta glazbene industrije uz promotore koji iza njih stoje kao ključni djelatnici ove industrije. No, budući da se sve industrije vremenom mijenjaju i evoluiraju, došlo je vrijeme da se industrija bookiranja digitalizira. Ispitat ćemo kakve promjene to uvodi u glazbenoj industriji, koliko su one velike, koji su važni »igrači« u ovome segmentu te koje su prednosti i nedostaci koji se javljaju, poručuju organizatori.

Glazbeni genij

U četvrtak, 30. ožujka s početkom u 20 sati na programu festivala je riječka premijera filma »Nosi se s tim pitanjem – Frank Zappa svojim riječima« (2016.) redatelja Thorstena Schüttea u Art-kinu Croatia.

»Nosi se s tim pitanjem – Frank Zappa svojim riječima« intiman je susret s glazbenom ikonom, vrhunskim skladateljem, glazbenikom i umjetnikom. Rijetke arhivske snimke i dosad neviđeni nastupi te intervjui otkrivaju istinski provokativnog glazbenog genija 20. stoljeća, čiji jedinstven pogled na svijet snažno odjekuje i danas.

Tijekom tridesetak godina neprekidne aktivnosti, Frank Zappa je postao jedan od najintenzivnijih nezavisnih umjetnika koje je svijet ikada vidio. Objavio je čak 62 albuma, i kako je primijetio u »Nosi se s tim pitanjem«, zaključio da »izdavačke kuće imaju način da se pobrinu da tvoji troškovi uvijek prerastu tvoju zaradu«. S izdavačima je u ratu još od ploče »We’re only in it for the money« (1968.) gdje su dijelovi albuma cenzurirani, te su za Zappu umjetnička i poslovna kontrola nad njegovim opusom postala imperativi.

Prodaja ulaznica za riječku premijeru filma kreće od ponedjeljka, 6. veljače, ulaznice po cijeni od 20 kuna mogu se kupiti na blagajni kina ili u sustavu Ulaznice.hr., dok članovi Filmskog kluba ulaznice mogu kupiti po cijeni od 10 kuna.

Tri benda

Koncertni dio četvrtog izdanja festivala zaokružit 31. ožujka na pozornici OKC-a Palach tri benda posebna izričaja i nastupa.

Sisački instrumentalni-noise bend ### već je nekoliko godina prisutan na domaćoj alternativnoj sceni. Prošle godine u vlastitom izdanju izlazi im četvrti EP »Svjetlo« i to u limitiranoj formi 10” vinila, a izdanje je oblikovano, tiskano i upakirano rukama i prešama dvojca This Town Needs Posters, također gostiju ovogodišnjeg Impulse festivala.

Rašpa je bend nastao zamrzavanjem aktivnosti bendova [mandelbrot set] te Very Expensive Porno Movie.

ESC Life postoji od jeseni 2013. i čine ga iskusni glazbenici koji više od desetljeća sviraju na alternativnoj sceni. Ponikli iz bendova potpuno različitih glazbenih usmjerenja, željeli su bend koji bi povezao njihovu ljubav prema jednostavnim i zaraznim pop melodijama te distorziranim gitarama.

Kritika i publika zvuk benda često povezuje s očitim utjecajem indie rock scene osamdesetih i devedesetih godina – od Pixies, Sebadoh, Superchunk, Husker Du, Dinosaur Jr. pa do aktualnih The Hold Steady i Yuck. Prvi album »Access All Areas« je izašao u svibnju 2015., a objavljen je na crnom i crvenom vinilu te na CD-u u izdanju nezavisne etikete PDV Records. ESC Life trenutačno priprema 7“ vinil koji izlazi u proljeće 2017. i paralelno radi na drugom albumu, čije se pjesme već mogu čuti na nastupima. Ulaznice za koncert po cijeni od 30 kuna mogu se kupiti u Dallas music shopu ili putem sustava Entrio.hr od ponedjeljka, 6. veljače, a cijena ulaznice iznosit će 35 kuna na dan koncerta.