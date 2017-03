Headliner 4. izdanja Impulse festivala je legendarni avantagard rock bend Swans koji ujedno i završava karijeru u ovoj postavi te tako Rijeka postaje simbolički zadnja stanica njihovog nastupa u regiji.



Klupski glazbeni festival Impulse, s ciljem promocije urbane glazbene scene, počet će u Rijeci u ponedjeljak, 27. ožujka u svom četvrtom izdanju, a među jedanaest posve različitih događanja na sedam lokacija u gradu, ističe se upravo koncert legendarnog američkog eksperimentalnog rock benda Swans, u sklopu njihove oproštajne turneje. Organizatori su Studentski kulturni centar (SKC) Sveučilišta u Rijeci i Distune Promotion, a festival će se odvijati do 1. travnja u Omladinskom kulturnom centru Palach, Galeriji Kortil, klubovima Tunel, Život i Nemo Pub, Art-kinu Croatia te Pogonu Kulture.

Prvo događanje na ovogodišnjem Impulseu je otvaranje izložbe u ponedjeljak s početkom u 18 sati u galeriji Kortil »Prijatelji, rockeri, umjetnici – slike i crteži Jerryja Garcie, Boba Dylana i Patti Smith iz kolekcije Voje Šindolića«. Predstavit će se radovi likovnog umjetnika, pjesnika, prevoditelja i književnog kritičara Voje Šindolića, kao i likovni radovi nekih od najvećih pjesnika beat generacije, dijelovi Šindolićeve kolekcije.

Koncertni program



Izvorno aktivni od 1982. do 1997. godine, na čelu s pjevačem, tekstopiscem i multi-instrumentalistom Michaelom Girom, Swans kao jedan od ključnih bendova njujorške no wave scene ostavljaju duboki trag, a svoju prepoznatljivost temelje na eksperimentalnim i repetitivnim strukturama pjesama te upečatljivim i beskompromisnim živim nastupima. U 2010. godini, Gira reformira Swanse i u posljednjih šest godina zajedno s ostakom benda na svjetlo dana donose četiri albuma – »My Father Will Guide Me up a Rope to the Sky« iz 2010., »The Seer« 2012., »To Be Kind« 2014. i »The Glowing Man« 2016. Swansi se svrstavaju u jedan od najutjecajnih nezavisnih bendova svih vremena. Svojevrsnu glazbenu kulminaciju upravo doživljavaju s posljednjim albumom koji upotpunjuje posljednju iteraciju benda. Naime, Gira je odlučio staviti točku na priču s povratničkim Swansima, a kako najavljuje, ime Swans nastaviti će živjeti u novom formatu za koji još ni sam nije siguran kakav će biti.

Uz Swans, u Pogonu kulture kao supporting act nastupit će i Britanska Little Annie, kantautorica, slikarica, pjesnikinja, performerica i glumica na sceni prisutna od 1977. godine. Ulaznice za riječki koncert mogu se kupiti po cijeni od 125 kuna, odnosno 145 kuna na dan koncerta.

U sklopu festivala, koncertno će nastupiti hrvatska indie kantautorica Dunja Ercegović, poznatija kao Lovely Quinces, u utorak, 28. ožujka u klubu Tunel.





Dana 31. ožujka u Palachu će se prirediti »Noise/Post-punk night«, na kojem će svirati sisački noise bend ###, riječki Rašpa te ESC Life.

Trigon party

Priredit će se tribina na temu glazbenog bookinga, odnosno o tome koliko digitalizacija u glazbenoj industriji utječe na organizaciju nastupa uživo, te tribina »Megahertz» o radiju i njegovoj ulozi promocije kvalitetne glazbe.



U Art-kinu Croatia, 30. ožujka će se prikazati dokumentarni film redatelja Thorstena Schüttea »Nosi se s tim pitanjem – Frank Zappa svojim riječima«, o velikom glazbeniku Franku Zappi u kojem se nalaze dijelovi razgovora s njim i nikad prije viđeni arhivski snimci nastupa. U programu festivala još su i predavanje Ronalda Rajkovića i Luke Malvića o glazbenoj 1967. godini, odnosno o 50. godina psihodelije, te radionica »This town need posters« o tehnikama primitivnog tiska. U Palachu će se 1. travnja prirediti sajam ploča, na kojem sudjeluje 13 izlagača. Nakon šest festivalskih dana posvećenih glazbi uz raznovrstan program na sedam gradskih lokacija, Impulse će završiti Trigon partyjem – simultanim klupskim programom u okrugu par stotina metara, točnije u Nemo Pubu, Tunelu i Životu. Od 22 sata u Nemo pubu festivalsku publiku zabavljat će DJ Marko V, u Tunelu se program nastavlja uz Dirižabl DJ set, a u klubu Život do 5 ujutro za DJ pultom bit će Dražen Baljak aka Boo Dale (Rijeka). Ulaz u klub Život naplaćuje se s 25 kuna.

Komentari

komentara