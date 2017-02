Četvrto izdanje klupskog glazbenog Impulse festivala u Rijeci (27. 3. – 1. 4. 2017.) otvara se u ponedjeljak, 27. ožujka izložbom „Prijatelji, rockeri, umjetnici – slike i crteži Jerryja Garcie, Boba Dylana i Patti Smith iz kolekcije Voje Šindolića“, s početkom u 18 sati u Galeriji Kortil.

Vojo Šindolić svestrana je i nesvakidašnja pojava: „posljednji jugoslavenski beatnik“, pjesnik, prevoditelj, književni kritičar, gostujući predavač suvremene američke književnosti na University of California u San Franciscu i Berkeleyju, (od 1976. do 1979.) jedan je od urednika utjecajnog jugoslavenskog časopisa za rock glazbu “Džuboks”, a od 1979. bavi se likovnom umjetnošću kao drugim oblikom svog umjetničkog izražavanja.

Njegove slike i crteži nalaze se u muzejima i privatnim zbirkama u San Franciscu, Los Angelesu, New Yorku, Leedsu, Amsterdamu, Veneciji, Trstu,… Od 1975. naizmjenično je živio u Beogradu, San Franciscu, Veneciji, Trstu, Kopru, a od 2008. godine i definitivno se vratio u rodni Dubrovnik gdje danas živi kao slobodni umjetnik. Upravo zbog ljubavi prema likovnoj umjetnosti, uzbudljive životne putanje i velike privatne kolekcije umjetnina, među kojima se nalaze i djela najvećih pjesnika beat generacije, Impulse festival ove godine s ponosom publici predstavlja radove legendarnih umjetnika, glazbenih ikona i najvećih živućih rock zvijezda, o kojima Šindolić kaže:

Jerry Garcia, ”Razbijač” – tuš na papiru, bez datuma, ali ’91. ili ’92.

„Kad pomislim na Jerryja Garciju, ili kako su ga najbliži prijatelji zvali “Captain Trips” neizbježno se sjetim vlastite mladosti, 1970. godine i dvostrukog albuma Live/Dead grupe Grateful Dead. Da nije bilo tog albuma vjerojatno se nikad u životu ne bih bavio rock glazbom (kao kritičar), a ni književnošću, poezijom, prevođenjem… Muzika grupe Grateful Dead u kojoj je Garcia svirao sve do smrti 1995., njihove pjesme za koje je većinu tekstova napisao pjesnik Robert Hunter i naše kasnije prijateljstvo doista su me ne samo usmjerili nego i učinili da se u mnogočemu opredijelim za cijeli život. S nostalgijom se sjećam svojih prvih putovanja u San Francisco, odlazaka na koncerte u Winterland Arenu, našeg zajedničkog putovanja u Egipat u rujnu 1978. gdje su Grateful Dead u pratnji Kena Keseya svirali tri noći ispred piramida u Gizi, i njihovog prvog egipatskog koncerta za moj rođendan 14. rujna… I još kasnije kad sam se još bliže sprijateljio s Garcijom i posjećivao ga u njegovoj kući u okrugu Marin u blizini San Francisca slušajući ga kako vježba na gitari, ili gledajući ga kako slika…“

Bob Dylan, skica ”Poljubac” za sliku ”Dance Hall” – akrilik na kartonu, bez datuma, ali oko 2010., s posvetom Boba Dylana Voji Šindoliću

„Kad pomislim na Boba Dylana istog trena pomislim na naš prvi susret u starom stanu Allena Ginsberga u njujorškom kvartu Lower East Side, našeg prvog cjelodnevnog intervjua (ako se dobro sjećam 1978.), na sate i dane provedene zajedno s njim i Ginsbergom u razgovorima o književnosti, isprepletenim odnosima poezije i muzike, američkoj vanjskoj politici, Židovima… I moje još uvijek živo sjećanje na jednomjesečne zajedničke vježbe Boba Dylana i grupe Grateful Dead u lipnju 1987. u studijima u San Rafaelu gdje su vježbali pjesme Boba Dylana za njihove zajedničke koncerte tog istog ljeta, i moje kasnije druženje s Bobom i naše brojne intervjue, i još kasnije kad se preselio u kuću u Malibuu (koja, sama za sebe i na velikom priobalnom zemljištu izgleda poput muzeja suvremene umjetnosti sa svim njegovim golemim skulpturama od željeza, velikim platnima na kojima predano radi posljednje desetljeće)…“

Patti Smith, ”The Kiss” – tuš na papiru, sredina 70-ih

„Kad pomislim na Patti Smith prva asocijacija je nevjerojatna energija. Ta vulkanska energija koja ju je nosila od ranog zanosa princeze punk rocka do smirene promišljenosti pjesnikinje koja danas ima 70 godina. Patti Smith bavila se crtanjem još od najranije mladosti i neki od njezinih najboljih crteža nalaze se u njujorškom Muzeju suvremene umjetnosti, Centru Pompidou u Parizu i drugdje. Svoju strast za crtanje posljednje desetljeće zamijenila je fotografskim aparatom (monografija Land 250, Pariz 2008.). I moje uspomene na dane i noći provedene s Patti u društvu zajedničkih nam prijatelja i učitelja, Allena Ginsberga i Williama S. Burroughsa. I Boba Dylana, naravno.“

„Sada već najveći dio života gotovo po navici, iz dana u dan, slušam muziku s davnih koncerata grupe Grateful Dead, ali i Jerry Garcija Banda, baš kao i ostvarenja Boba Dylana iz najrazličitijih umjetničkih faza, od rane akustične do najnovijih koncerata. I radujem se još uvijek iznimno energičnim nastupima Patti Smith. Imao sam tu rijetku privilegiju da sam mogao puno puta prisustvovati ne samo koncertima Jerryja Garcije, Boba Dylana i Patti Smith, ne samo sjediti u njihovom društvu i razgovarati s njima do kasno u noć nego i gledati kako u slobodnom vremenu slikaju i crtaju. I znam da sam se u svakoj prilici družio s Umjetnicima. A kad gledam u likovna djela koja su mi tijekom desetljećâ darovali, osjećam i njihovu prijateljsku ljubav u koju vi sada gledate.“

Sigurno nije slučajno da veliki broj svjetski poznatih glazbenika otkriva publici i drugu stranu svoga stvaralaštva, a to je likovna umjetnost. Mnogi su je živjeli, noćima pričali o njoj, pa tako i gore spomenute rock’n’roll ikone. Među izloženim radovima vidjet ćete i nekoliko ekspresivnih krokija i skica Patti Smith, nešto impresivnijh crteža tušem Jerryja Garcije i rane radove i studije za slike Boba Dylana.

Izložba „Prijatelji, rockeri, umjetnici – slike i crteži Jerryja Garcie, Boba Dylana i Patti Smith iz kolekcije Voje Šindolića“ bit će, uz besplatan ulaz, otvorena posjetiteljima od 27. ožujka do 1. travnja u redovnom terminu rada Galerije Kortil (od 10 do 13 i od 17 do 20 sati radnim danom te od 10 do 13 sati subotom).

„TRIGON“ PARTY – ZATVARANJE FESTIVALA

Nakon šest festivalskih dana posvećenih glazbi uz raznovrstan program na čak sedam gradskih lokacija, Impulse će završiti „Trigon“ partyjem – simultanim klupskim programom u Nemu, Tunelu i Životu: od 22 sata u Nemo pubu festivalsku publiku zabavljat će DJ Marko V, u Tunelu se program nastavlja uz Dirižabl DJ set (Ana Dajić, Beograd), a u klubu Život do 5 ujutro za dj pultom bit će Dražen Baljak aka Boo Dale (Rijeka). Ulaz u klub Život naplaćuje se s 25 kuna.

Impulse festival zajednički organiziraju Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci i Distune Promotion. U sklopu ovogodišnjeg izdanja, nakon izložbe otvorenja održat će se koncert Swansa (SAD) i Little Annie (UK) u Pogonu kulture (ponedjeljak, 27. 3.) u sklopu njihove posljednje turneje, glazbena tribina na temu “Booking: Gdje se vidiš za 5 godina?” u Omladinskom kulturnom centru Palach i koncert Lovely Quinces u Tunelu (utorak, 28. 3.), dvodnevna radionica primitivnog tiska This Town Needs Posters u OKC-u Palach (srijeda, 29. – 30. 3.), glazbeni osvrt / predavanje „1967. – 50 godina psihodelije“ u OKC-u Palach (29. 3.), riječka premijera filma “Nosi se s tim pitanjem – Frank Zappa svojim riječima” u Art-kinu Croatia (četvrtak, 30. 3.), glazbena tribina “Megahertz” i Noise / Post-Punk Night u OKC-u Palach (nastupaju ###, Rašpa i ESC Life) (petak, 31. 3.), 4. Sajam ploča u OKC-u Palach (subota, 1. 4.) i Trigon Party – zatvaranje festivala u Nemo pubu (DJ Marko V), Tunelu (Dirižabl DJ set aka Ana Dajić, Beograd) i klubu Život (Boo Dale aka Dražen Baljak, Rijeka).

