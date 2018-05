Nakon četiri izdanja održana u prvom dijelu godine, Impulse Festival u petom će se izdanju održavati ujesen, točnije od 13. listopada do 10. studenog.

Ograničen broj festivalskih ulaznica »na neviđeno« koji posjetitelje vodi na sve koncerte i popratne događaje petog izdanja već je moguće nabaviti u pretprodaji u sustavu Entrio.

Do 10. lipnja za ulaznicu će biti potrebno izdvojiti 150 kuna, od 11. lipnja do 9. rujna 175 kuna, a od 10. do 30. rujna 200 kuna.

– Festival u riječke klubove i kultna mjesta gradskog života dovodi nove goste koje ćemo polako razotkrivati.

Pratite nas na Facebooku i Instagramu – uskoro objavljujemo prvog headlinera, poručuju organizatori klupskog boutique festivala koji spaja više riječkih lokacija s misijom promocije urbane kulture.

Glazba će ponovno biti svugdje i to duže od tri tjedna u organizaciji Distune Promotiona i Studentskog kulturnog centra (SKC) Sveučilišta u Rijeci.

Impulse festival sufinancira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Rijeka, Sveučilište u Rijeci i Zaklada Kultura nova.

Vizualni identitet festivala oblikovao je dizajnerski dvojac koji čine Petra Vrdoljak i Antonio Karača.

