U trećem tjednu održavanja ovogodišnjeg Impulse Festivala publiku očekuje nastavak edukativnog segmenta kroz tribinu »Girls (don’t) Just Wanna Have Fun« i radionicu »Mala škola vinila«, a u programu je još jedna koncertna poslastica – promocija albuma »Susret« uz Luce i subotnji Dan vinila s premijernim gostovanjem Hrvatske Funk delegacije u OKC-u Palach.



U četvrtak od 18 sati otvaramo još jednu vruću glazbenu temu. Ovoga puta riječ je o radu u glazbenoj industriji iz perspektive njezinih protagonostica. Na tribini »Girs (don’t) Just Wanna Have Fun« u Omladinskom kulturnom centru Palach gostuju: Lucija Ivšić (Punčke, LAA, Cereal booking, Zagreb), Andrea Laurić (TIPSY, Rijeka) i Monika Marušić (LAA, The Garden, Zagreb) uz moderaciju Milje Juretić (FILTHY RICH, Rijeka).

Nakon tribine program selimo na Botel Marina, gdje nas od 21 sat očekuje koncertna promocija albuma »Susret«, talentirane mlade kantautorice Luce. Nakon uspješne zagrebačke promocije uz same riječi hvale od kritike i publike, nakon tri godine Luce ponovo dolazi na Kvarner.

Službena satnica

20 sati – vrata

21 sat – Luce Ulaznice: 35 kuna u pretprodaji i 55 kuna na ulazu u Botel Marina

Luce, punim imenom Lucija Ćustić, za Impulse festival nastupit će uz pratnju benda i svojom jedinstvenom interpretacijom i impresivnim vokalom osvojiti stotinu najsretnijih.

Važno je napomenuti da je u prodaji ostalo posljednjih 50-ak ulaznica kao i da će Luce nakon koncerta potpisivati CD koji će se moći kupiti na koncertu.



Subota počinje velikim sajmom ploča, jubilarno peto izdanje festivala poslužit će kao poligon za razmjenu, druženje i ritualno okupljanje zaljubljenika u gramofonske ploče u Omladinskom kulturnom centru Palach. Sajam traje od 10 do 17 sati, a negdje na pola radnog vremena, u 13 sati, održat će se i radionica »Mala škola vinila« uz vodstvo DJ Jope, koji će polaznike uputiti u tajne gramofona i šarenih vinila, od kupnje prve ploče do kolekcionarstva.

Večer završava u posebnom ambijentu, uz Hrvatsku Funk delegaciju. Najveća putujuća karavana opsesivno kompulzivnih jahača gramofona, Hrvatska Funk delegacija po prvi put nastupa u Rijeci.

Službena satnica:

22 sata – vrata

23 sata – Hrvatska Funk delegacija

4 sata – kraj programa

Ulaznice: 45 kuna u pretprodaji i 65 kuna na ulazu u klub

Iza žanrovski širokog kolektiva od 16 delegata u Rijeci će u dosad nečuvenoj cjelonoćnoj back2back formaciji na četiri gramofona nastupiti njih šest: DJ Bocca Sofistifunk, DJ Venom, DJ Soul Bader, DJ Slipmat, DJ Jopa i Dr. Smeđi Šećer. Cijeli subotnji program se odvija u OKC-u Palach.



Impulse je klupski boutique festival koji spaja gradske lokacije s misijom promocije dobre glazbe i urbane kulture. Festival organiziraju Distune Promotion i Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci, a sufinanciraju Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Rijeka, Sveučilište u Rijeci i Zaklada Kultura Nova.

