Afrički gitarist iz Nigera, predstavnik pobunjeničkog pustinjskog rocka Omara Moctar, poznatiji kao Bombino, nastupit će pred hrvatskom publikom u sklopu projekta Multikulturalizam u glazbi na ovogodišnjem 13. INmusic festivalu koji će se održati na jarunskim otocima od 25. do 27. lipnja, najavili su u utorak organizatori.



Inspiraciju za svoju energičnu i nadahnjujuću glazbu Bombino pronalazi u svojim korijenima, ali rado priznaje kako su mu među uzorima, osim Jimija Hendrixa, s kojim ga uspoređuju, i Mark Knopfler, Ali Farka Touré te Santana.

Bombino je pripadnik nomadskog plemena Tuareg iz sjevernog Nigera, gdje je proveo većinu života i gdje trenutno živi i radi. Politički i oružani sukobi s kraja 20. stoljeća, natjerali su tada Bombina i njegovu obitelj da napuste Niger i ta su ga nesretna iskustva oblikovala kao umjetnika.

Sadržaj većine njegovih pjesama izravno se dotiče geopolitičkih problema tuareške zajednice i života na afričkom kontinentu. Viziju o boljem životu u vlastitoj državi, Bombino uspješno i s puno emocija prenosi u pjesmama Adinat (Ljudi), kojom poziva na jedinstvo svih pripadnika tuareške zajednice, i Aman (Voda), kojom nastoji ukazati na goruće probleme pustinjskog života.

Bombinov studijski prvijenac Agadez iz 2011. omogućio mu je proboj na međunarodnu scenu, a energičnim live nastupima zaslužio je titulu jednog od najvećih gitarista današnjice.

Nomad, drugi međunarodni samostalni album Bombina izdan 2013., producirao je Dan Auerbach, poznatiji kao gitarist i pjevač The Black Keysa. Ova naizgled neobična suradnja rezultirala je spojem slobodnog, otvorenog zvuka i Bombinova specifičnog glasa i pjesama na tuareškom jeziku, koji je jednoglasno prepoznala i hvalila glazbena kritika i publika.

Treći i najhvaljeniji album Azel iz 2016., čiju produkciju potpisuje Dave Longstreth, dodatno je zbližio različite stilove i privukao međunarodnu pozornost primjenom zapadnih vokalnih harmonija na tuarešku glazbu. Ta vedra mješavina bluesa i rocka s reggaeom izrodila je potpuno novi glazbeni stil – Tuareggae, čiji je Bombino pionir.

Nastup Bombina dio je višegodišnjeg ciklusa Multikulturalizam u glazbi koji već više od dvadeset godina kontinuirano u Hrvatskoj predstavlja world music glazbenike iz cijelog svijeta. Na taj način nastoji ukazati na značajnost utjecaja ”nezapadnjačke” glazbe na popularnu kulturu.

Ovo je drugi Bombinov nastup na INmusic festivalu, nakon onog 2014.

Bombino se na 13. INmusic festivalu pridružuje izvođačima kao što su Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Alice in Chains, David Byrneu, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Frank Carter & The Rattlesnakes, i mnogim drugima.

