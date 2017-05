INmusic festival objavio je raspored dosad najavljenih izvođača, a uz niz atraktivnih svjetskih i domaćih glazbenih imena, krajem svibnja otkrit će ostale izvođače koji će se pridružiti ovogodišnjem bogatom line-upu, priopćio je u utorak organizator.



Prvoga dana festivala, 19. lipnja, nastupit će Arcade Fire, Darko Rundek Apocalypso Now, Michael Kiwanuka, Th’ Legendary Shack Shakers, Throes + The Shine, Haus, St.Tropez.



Drugoga dana nastupaju Kings of Leon, Alt-J, Repetitor, The Strange, Kel Assouf, Publis Service Broadcasting, Gatuzo, Them Moose Rush.



Zadnjeg festivalskog dana, 21. lipnja, nastupit će Kasabian, Flogging Molly, Slaves, Danko Jones, Booka Shade.



Krajem svibnja bit će objavljena imena ostalih izvođača među kojima su i pobjednici britanskog natječaja »All About The Music«, slovenskog natječaja INmusicMENT te natječaja za hrvatske bendove »Zasviraj sa Žujom«.

INmusic festival održava se od 19. do 21. lipnja na zagrebačkom jezeru Jarun. Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su po cijeni od 449 kuna, a sedmodnevne kamperske su 250 kuna. Jednodnevne ulaznice su 350, a na drugi dan festivala jednodnevna je 400 kuna, u prodaji su od 2. svibnja. Potražnja za ulaznicama je velika te se očekuje rekordna posjećenost, poručio je organizator u priopćenju.

